В Петербурге миновала угроза подъема воды в Неве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Комплекс защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге, который в понедельник частично закрыли в связи с возможным подъемом уровня воды в дельте Невы, открыли, сообщает пресс-служба Дирекции КЗС.
В понедельник в связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра) и угрозой повышения уровня воды в дельте реки Невы было принято решение о частичном закрытии КЗС. В 18.35 20 января были закрыты шесть водопропускных сооружений и судопропускное сооружение С-2. Судопропускное сооружение С-1 не закрывалось для сохранения возможности движения судов по корабельному фарватеру. Максимальный подъем уровня воды на водомерном посту Горный институт был зафиксирован в 5.34 21 января и составил +151 сантиметр Балтийской системы высот.
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"Закрытие части водопропускных отверстий исключило вероятность превышения уровня воды в Санкт-Петербурге до отметки наводнения (+161 сантиметр). В настоящее время затворы комплекса защитных сооружений полностью открыты. Уровень воды у Горного института стабильно понижается", - говорится в сообщении.