В Петербурге миновала угроза подъема воды в Неве

В понедельник в связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра) и угрозой повышения уровня воды в дельте реки Невы было принято решение о частичном закрытии КЗС. В 18.35 20 января были закрыты шесть водопропускных сооружений и судопропускное сооружение С-2. Судопропускное сооружение С-1 не закрывалось для сохранения возможности движения судов по корабельному фарватеру. Максимальный подъем уровня воды на водомерном посту Горный институт был зафиксирован в 5.34 21 января и составил +151 сантиметр Балтийской системы высот.