В Москве 20 января эвакуировали 450 объектов из-за угроз минирования

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Анонимные сообщения о "минировании" в понедельник коснулись 450 объектов в Москве, включая все станции метрополитена, были эвакуированы почти 13 тысяч человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"За минувшие сутки оперативные службы реагировали на угрозы в адрес 450 объектов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "в целях безопасности на время проверок были эвакуированы около 13 тысяч человек". Ни одна угроза не подтвердилась.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.