В Москве 20 января эвакуировали 450 объектов из-за угроз минирования

"За минувшие сутки оперативные службы реагировали на угрозы в адрес 450 объектов", - сказал собеседник агентства.

"Алло, у вас бомба!" Откуда столько звонков о минировании зданий?

По его словам, "в целях безопасности на время проверок были эвакуированы около 13 тысяч человек". Ни одна угроза не подтвердилась.