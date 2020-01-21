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В Москве 20 января эвакуировали 450 объектов из-за угроз минирования
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РИА Новости

В Москве 20 января эвакуировали 450 объектов из-за угроз минирования

10:42 21.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкДежурные службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
Дежурные службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Дежурные службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Анонимные сообщения о "минировании" в понедельник коснулись 450 объектов в Москве, включая все станции метрополитена, были эвакуированы почти 13 тысяч человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"За минувшие сутки оперативные службы реагировали на угрозы в адрес 450 объектов", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, "в целях безопасности на время проверок были эвакуированы около 13 тысяч человек". Ни одна угроза не подтвердилась.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
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