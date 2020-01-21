В Пермском крае студент колледжа спас женщину, упавшую с моста в реку

"Возвращаясь домой с учебы, 17-летний студент Кунгурского сельскохозяйственного колледжа Никита Султанов... услышал крики о помощи и обратил внимание на группу людей, стоящих на подвесном мосту через реку. Подойдя поближе, он увидел, что в реке барахтается пожилая женщина, которая из последних сил держится за льдину. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Никита зашел в ледяную воду с сильным течением и вынес бабушку на руках", - говорится в сообщении пресс-службы ГУФСИН по региону.