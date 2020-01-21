Студентов научат управлять беспилотными комбайнами

Агроиндустрия в России не только выгодна и рентабельна, но и практически полностью обеспечивает продуктовые запасы, а также работает на экспорт. В 21 веке АПК России показывает хорошие темпы роста.
На фото: сеялка-дражиратор для посева мелкосеменных культур, созданная аспирантами Кубанского государственного аграрного университета, стала победителем конкурса "Донская сборка-2018" в категории "Агротехнология года". Конкурс ежегодно проходит в ДГТУ и стал стартовой площадкой для изобретателей и инноваторов Юга России.
Агроиндустрия в России не только выгодна и рентабельна, но и практически полностью обеспечивает продуктовые запасы, а также работает на экспорт. В 21 веке АПК России показывает хорошие темпы роста.
На фото: сеялка-дражиратор для посева мелкосеменных культур, созданная аспирантами Кубанского государственного аграрного университета, стала победителем конкурса "Донская сборка-2018" в категории "Агротехнология года". Конкурс ежегодно проходит в ДГТУ и стал стартовой площадкой для изобретателей и инноваторов Юга России.
Для дальнейшего развития отрасли важна подготовка нового поколения специалистов сельского хозяйства. Мир стремительно меняется, появляются новые технологические решения, и инженерное образование должно своевременно трансформироваться.
На фото: студенты Института опережающих технологий "Школа Икс" ДГТУ на занятиях по химии.
Для дальнейшего развития отрасли важна подготовка нового поколения специалистов сельского хозяйства. Мир стремительно меняется, появляются новые технологические решения, и инженерное образование должно своевременно трансформироваться.
На фото: студенты Института опережающих технологий "Школа Икс" ДГТУ на занятиях по химии.
Современные агроинженеры не только технически подкованы, но и умеют работать в команде, решают сложные комплексные задачи, понимают экологический и социальный контекст инженерного процесса.
На фото: студенты сравнивают образцы двухдисковых сошников.
Современные агроинженеры не только технически подкованы, но и умеют работать в команде, решают сложные комплексные задачи, понимают экологический и социальный контекст инженерного процесса.
На фото: студенты сравнивают образцы двухдисковых сошников.
Будущие специалисты работают на уникальном высокотехнологичном учебном оборудовании. При этом они могут вживую увидеть детально разобранные механизмы, что позволяет лучше изучать устройство современных сельскохозяйственных машин.
На фото: студентам демонстрируют систему регулировки давления для орошения полей.
Будущие специалисты работают на уникальном высокотехнологичном учебном оборудовании. При этом они могут вживую увидеть детально разобранные механизмы, что позволяет лучше изучать устройство современных сельскохозяйственных машин.
На фото: студентам демонстрируют систему регулировки давления для орошения полей.
Одно из ключевых направлений подготовки в вузах – обучение специалистов для "умного" сельского хозяйства. Поэтому университеты уделяют особое внимание применению цифровых технологий в агропромышленном комплексе.
На фото: студенты Института опережающих технологий "Школа Икс" ДГТУ подготавливают конструктив для создания машины Голдберга.
Одно из ключевых направлений подготовки в вузах – обучение специалистов для "умного" сельского хозяйства. Поэтому университеты уделяют особое внимание применению цифровых технологий в агропромышленном комплексе.
На фото: студенты Института опережающих технологий "Школа Икс" ДГТУ подготавливают конструктив для создания машины Голдберга.
Студенты активно осваивают новые технологии: работу техники учатся контролировать в центре мониторинга полей, информацию о посевах собирают с помощью беспилотников, работу фермера осваивают в режиме виртуальной реальности в кабинах-симуляторах.
На фото: студент ДГТУ тестирует кабину виртуальной реальности самоходного опрыскивателя.
Студенты активно осваивают новые технологии: работу техники учатся контролировать в центре мониторинга полей, информацию о посевах собирают с помощью беспилотников, работу фермера осваивают в режиме виртуальной реальности в кабинах-симуляторах.
На фото: студент ДГТУ тестирует кабину виртуальной реальности самоходного опрыскивателя.
Трансформируется и формат обучения: студенты учатся вести проектную деятельность, участвуя в тренингах и решая технологические задачи действующих предприятий. Эта форма работы позволяет молодым людям получить гораздо больше знаний и компетенций для успешного трудоустройства и карьеры.
На фото: студенты ДГТУ ведут проектную работу по созданию инноваций в сельском хозяйстве.
Трансформируется и формат обучения: студенты учатся вести проектную деятельность, участвуя в тренингах и решая технологические задачи действующих предприятий. Эта форма работы позволяет молодым людям получить гораздо больше знаний и компетенций для успешного трудоустройства и карьеры.
На фото: студенты ДГТУ ведут проектную работу по созданию инноваций в сельском хозяйстве.
Отрасль остро нуждается в новых компетентных специалистах, поэтому предприятиям выгодно участвовать в обучении молодых кадров. Представители бизнеса вносят вклад в составление учебных программ, ведут с вузами совместную инновационную деятельность, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
На фото: студенты ДГТУ изучают оборудование для точного земледелия: электрический автопилот для самоходной техники и систему дифференцированного внесения средств защиты растений.
Отрасль остро нуждается в новых компетентных специалистах, поэтому предприятиям выгодно участвовать в обучении молодых кадров. Представители бизнеса вносят вклад в составление учебных программ, ведут с вузами совместную инновационную деятельность, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
На фото: студенты ДГТУ изучают оборудование для точного земледелия: электрический автопилот для самоходной техники и систему дифференцированного внесения средств защиты растений.
Участие компаний позволяет актуализировать образовательные программы и лучше подготовить студентов к работе на предприятии. В итоге многие получают предложения от работодателей уже в процессе обучения.
На фото: студенты ДГТУ изучают макет сеялки в реальном размере.
Участие компаний позволяет актуализировать образовательные программы и лучше подготовить студентов к работе на предприятии. В итоге многие получают предложения от работодателей уже в процессе обучения.
На фото: студенты ДГТУ изучают макет сеялки в реальном размере.
Вузы активно поддерживают студенческие инициативы. Конкурсы изобретений, проектные лаборатории и другие кейсы помогают добиться признания в профессиональной среде и способствуют развитию компетенций, которые пригодятся и в будущей работе, и в жизни.
На фото: студентка ДГТУ на теоретическом занятии с использованием макетных образцов современной сельскохозяйственной техники.
Вузы активно поддерживают студенческие инициативы. Конкурсы изобретений, проектные лаборатории и другие кейсы помогают добиться признания в профессиональной среде и способствуют развитию компетенций, которые пригодятся и в будущей работе, и в жизни.
На фото: студентка ДГТУ на теоретическом занятии с использованием макетных образцов современной сельскохозяйственной техники.
Агроиндустрия в России не только выгодна и рентабельна, но и практически полностью обеспечивает продуктовые запасы, а также работает на экспорт. В 21 веке АПК России показывает хорошие темпы роста.
На фото: сеялка-дражиратор для посева мелкосеменных культур, созданная аспирантами Кубанского государственного аграрного университета, стала победителем конкурса "Донская сборка-2018" в категории "Агротехнология года". Конкурс ежегодно проходит в ДГТУ и стал стартовой площадкой для изобретателей и инноваторов Юга России.
Для дальнейшего развития отрасли важна подготовка нового поколения специалистов сельского хозяйства. Мир стремительно меняется, появляются новые технологические решения, и инженерное образование должно своевременно трансформироваться.
На фото: студенты Института опережающих технологий "Школа Икс" ДГТУ на занятиях по химии.
Современные агроинженеры не только технически подкованы, но и умеют работать в команде, решают сложные комплексные задачи, понимают экологический и социальный контекст инженерного процесса.
На фото: студенты сравнивают образцы двухдисковых сошников.
Будущие специалисты работают на уникальном высокотехнологичном учебном оборудовании. При этом они могут вживую увидеть детально разобранные механизмы, что позволяет лучше изучать устройство современных сельскохозяйственных машин.
На фото: студентам демонстрируют систему регулировки давления для орошения полей.
Одно из ключевых направлений подготовки в вузах – обучение специалистов для "умного" сельского хозяйства. Поэтому университеты уделяют особое внимание применению цифровых технологий в агропромышленном комплексе.
На фото: студенты Института опережающих технологий "Школа Икс" ДГТУ подготавливают конструктив для создания машины Голдберга.
Студенты активно осваивают новые технологии: работу техники учатся контролировать в центре мониторинга полей, информацию о посевах собирают с помощью беспилотников, работу фермера осваивают в режиме виртуальной реальности в кабинах-симуляторах.
На фото: студент ДГТУ тестирует кабину виртуальной реальности самоходного опрыскивателя.
Трансформируется и формат обучения: студенты учатся вести проектную деятельность, участвуя в тренингах и решая технологические задачи действующих предприятий. Эта форма работы позволяет молодым людям получить гораздо больше знаний и компетенций для успешного трудоустройства и карьеры.
На фото: студенты ДГТУ ведут проектную работу по созданию инноваций в сельском хозяйстве.
Отрасль остро нуждается в новых компетентных специалистах, поэтому предприятиям выгодно участвовать в обучении молодых кадров. Представители бизнеса вносят вклад в составление учебных программ, ведут с вузами совместную инновационную деятельность, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
На фото: студенты ДГТУ изучают оборудование для точного земледелия: электрический автопилот для самоходной техники и систему дифференцированного внесения средств защиты растений.
Участие компаний позволяет актуализировать образовательные программы и лучше подготовить студентов к работе на предприятии. В итоге многие получают предложения от работодателей уже в процессе обучения.
На фото: студенты ДГТУ изучают макет сеялки в реальном размере.
Вузы активно поддерживают студенческие инициативы. Конкурсы изобретений, проектные лаборатории и другие кейсы помогают добиться признания в профессиональной среде и способствуют развитию компетенций, которые пригодятся и в будущей работе, и в жизни.
На фото: студентка ДГТУ на теоретическом занятии с использованием макетных образцов современной сельскохозяйственной техники.