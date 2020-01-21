Студентов научат управлять беспилотными комбайнами

Агроиндустрия в России не только выгодна и рентабельна, но и практически полностью обеспечивает продуктовые запасы, а также работает на экспорт. В 21 веке АПК России показывает хорошие темпы роста.

На фото: сеялка-дражиратор для посева мелкосеменных культур, созданная аспирантами Кубанского государственного аграрного университета, стала победителем конкурса "Донская сборка-2018" в категории "Агротехнология года". Конкурс ежегодно проходит в ДГТУ и стал стартовой площадкой для изобретателей и инноваторов Юга России.