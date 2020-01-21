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2020-01-21T18:31+0300
https://ria.ru/20200121/1563659759.html
Студентов научат управлять беспилотными комбайнами
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РИА Новости

Студентов научат управлять беспилотными комбайнами

10:25 21.01.2020 (обновлено: 18:31 21.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПолевые работы
Полевые работы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Профессии будущего — цифровой агротехнолог — начали обучать в Красноярском крае. Новую специальность, подготовленную вместе со экспертами "Сколково", можно получить на базе Уярского сельскохозяйственного техникума.
Теперь оператор трактора или комбайна может управлять техникой дистанционно. Для этого нужно написать программу на компьютере, которая запустит на поле технику в любой точке мира и рассчитает, какое количество удобрений нужно, а также удаленно проведет диагностику техники. Новые технологии позволят избежать использования гербицидов и генетически модифицированных семян.
Программа колледжа уже сейчас востребована местными предприятиями, которые готовы направлять на обучение своих сотрудников, хотя она для работающего населения является платной.
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
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"Эта компетенция открылась не с начала учебного года, поэтому пока на ней только платно могут обучаться работодатели, промышленные предприятия, которые желают овладеть этой профессией будущего. С 1 сентября, когда эта программа получит лицензию на образовательную деятельность, на нее могут поступать любые студенты, это такая же программа, как и во всех остальных колледжах", — рассказала РИА Новости пресс-секретарь Министерства образования Красноярского края Надежда Квитковская.
Создатели образовательной программы уверены, что и с трудоустройством у студентов не будет проблем, так как это учебное направление разрабатывалось совместно с работодателями, которые сформировали компетенцию, нужную им на сегодняшний день.
Виртуальный урожай и не только: как готовят агроинженеров будущего
© РИА Новости / Александр Титков

Агроиндустрия в России не только выгодна и рентабельна, но и практически полностью обеспечивает продуктовые запасы, а также работает на экспорт. В 21 веке АПК России показывает хорошие темпы роста.

На фото: сеялка-дражиратор для посева мелкосеменных культур, созданная аспирантами Кубанского государственного аграрного университета, стала победителем конкурса "Донская сборка-2018" в категории "Агротехнология года". Конкурс ежегодно проходит в ДГТУ и стал стартовой площадкой для изобретателей и инноваторов Юга России.

Сеялка-дражиратор для посева мелкосеменных культур
1 из 10

Агроиндустрия в России не только выгодна и рентабельна, но и практически полностью обеспечивает продуктовые запасы, а также работает на экспорт. В 21 веке АПК России показывает хорошие темпы роста.

На фото: сеялка-дражиратор для посева мелкосеменных культур, созданная аспирантами Кубанского государственного аграрного университета, стала победителем конкурса "Донская сборка-2018" в категории "Агротехнология года". Конкурс ежегодно проходит в ДГТУ и стал стартовой площадкой для изобретателей и инноваторов Юга России.

© РИА Новости / Александр Титков
© Фото : пресс-служба ДГТУ

Для дальнейшего развития отрасли важна подготовка нового поколения специалистов сельского хозяйства. Мир стремительно меняется, появляются новые технологические решения, и инженерное образование должно своевременно трансформироваться.

На фото: студенты Института опережающих технологий "Школа Икс" ДГТУ на занятиях по химии.

Студенты Института опережающих технологий Школа Икс ДГТУ на занятиях по химии
2 из 10

Для дальнейшего развития отрасли важна подготовка нового поколения специалистов сельского хозяйства. Мир стремительно меняется, появляются новые технологические решения, и инженерное образование должно своевременно трансформироваться.

На фото: студенты Института опережающих технологий "Школа Икс" ДГТУ на занятиях по химии.

© Фото : пресс-служба ДГТУ
© Фото : пресс-служба ДГТУ

Современные агроинженеры не только технически подкованы, но и умеют работать в команде, решают сложные комплексные задачи, понимают экологический и социальный контекст инженерного процесса.

На фото: студенты сравнивают образцы двухдисковых сошников.

Студенты ДГТУ у стенда двухдисковых сошников.
3 из 10

Современные агроинженеры не только технически подкованы, но и умеют работать в команде, решают сложные комплексные задачи, понимают экологический и социальный контекст инженерного процесса.

На фото: студенты сравнивают образцы двухдисковых сошников.

© Фото : пресс-служба ДГТУ
© Фото : пресс-служба ДГТУ

Будущие специалисты работают на уникальном высокотехнологичном учебном оборудовании. При этом они могут вживую увидеть детально разобранные механизмы, что позволяет лучше изучать устройство современных сельскохозяйственных машин.

На фото: студентам демонстрируют систему регулировки давления для орошения полей.

Система регулировки давления для орошения полей
4 из 10

Будущие специалисты работают на уникальном высокотехнологичном учебном оборудовании. При этом они могут вживую увидеть детально разобранные механизмы, что позволяет лучше изучать устройство современных сельскохозяйственных машин.

На фото: студентам демонстрируют систему регулировки давления для орошения полей.

© Фото : пресс-служба ДГТУ
© Фото : пресс-служба ДГТУ

Одно из ключевых направлений подготовки в вузах – обучение специалистов для "умного" сельского хозяйства. Поэтому университеты уделяют особое внимание применению цифровых технологий в агропромышленном комплексе.

На фото: студенты Института опережающих технологий "Школа Икс" ДГТУ подготавливают конструктив для создания машины Голдберга.

Студенты Института опережающих технологий Школа Икс ДГТУ подготавливают конструктив для создания машины Голдберга
5 из 10

Одно из ключевых направлений подготовки в вузах – обучение специалистов для "умного" сельского хозяйства. Поэтому университеты уделяют особое внимание применению цифровых технологий в агропромышленном комплексе.

На фото: студенты Института опережающих технологий "Школа Икс" ДГТУ подготавливают конструктив для создания машины Голдберга.

© Фото : пресс-служба ДГТУ
© Фото : пресс-служба ДГТУ

Студенты активно осваивают новые технологии: работу техники учатся контролировать в центре мониторинга полей, информацию о посевах собирают с помощью беспилотников, работу фермера осваивают в режиме виртуальной реальности в кабинах-симуляторах.

На фото: студент ДГТУ тестирует кабину виртуальной реальности самоходного опрыскивателя.

Кабина виртуальной реальности самоходного опрыскивателя
6 из 10

Студенты активно осваивают новые технологии: работу техники учатся контролировать в центре мониторинга полей, информацию о посевах собирают с помощью беспилотников, работу фермера осваивают в режиме виртуальной реальности в кабинах-симуляторах.

На фото: студент ДГТУ тестирует кабину виртуальной реальности самоходного опрыскивателя.

© Фото : пресс-служба ДГТУ
© Фото : пресс-служба ДГТУ

Трансформируется и формат обучения: студенты учатся вести проектную деятельность, участвуя в тренингах и решая технологические задачи действующих предприятий. Эта форма работы позволяет молодым людям получить гораздо больше знаний и компетенций для успешного трудоустройства и карьеры.

На фото: студенты ДГТУ ведут проектную работу по созданию инноваций в сельском хозяйстве.

Студенты ДГТУ обсуждают проект
7 из 10

Трансформируется и формат обучения: студенты учатся вести проектную деятельность, участвуя в тренингах и решая технологические задачи действующих предприятий. Эта форма работы позволяет молодым людям получить гораздо больше знаний и компетенций для успешного трудоустройства и карьеры.

На фото: студенты ДГТУ ведут проектную работу по созданию инноваций в сельском хозяйстве.

© Фото : пресс-служба ДГТУ
© Фото : пресс-служба ДГТУ

Отрасль остро нуждается в новых компетентных специалистах, поэтому предприятиям выгодно участвовать в обучении молодых кадров. Представители бизнеса вносят вклад в составление учебных программ, ведут с вузами совместную инновационную деятельность, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

На фото: студенты ДГТУ изучают оборудование для точного земледелия: электрический автопилот для самоходной техники и систему дифференцированного внесения средств защиты растений.

Студенты ДГТУ изучают оборудование для точного земледелия
8 из 10

Отрасль остро нуждается в новых компетентных специалистах, поэтому предприятиям выгодно участвовать в обучении молодых кадров. Представители бизнеса вносят вклад в составление учебных программ, ведут с вузами совместную инновационную деятельность, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

На фото: студенты ДГТУ изучают оборудование для точного земледелия: электрический автопилот для самоходной техники и систему дифференцированного внесения средств защиты растений.

© Фото : пресс-служба ДГТУ
© Фото : пресс-служба ДГТУ

Участие компаний позволяет актуализировать образовательные программы и лучше подготовить студентов к работе на предприятии. В итоге многие получают предложения от работодателей уже в процессе обучения.

На фото: студенты ДГТУ изучают макет сеялки в реальном размере.

Студенты изучают макет сеялки
9 из 10

Участие компаний позволяет актуализировать образовательные программы и лучше подготовить студентов к работе на предприятии. В итоге многие получают предложения от работодателей уже в процессе обучения.

На фото: студенты ДГТУ изучают макет сеялки в реальном размере.

© Фото : пресс-служба ДГТУ
© Фото : пресс-служба ДГТУ

Вузы активно поддерживают студенческие инициативы. Конкурсы изобретений, проектные лаборатории и другие кейсы помогают добиться признания в профессиональной среде и способствуют развитию компетенций, которые пригодятся и в будущей работе, и в жизни.

На фото: студентка ДГТУ на теоретическом занятии с использованием макетных образцов современной сельскохозяйственной техники.

Студентка ДГТУ на теоретическом занятии
10 из 10

Вузы активно поддерживают студенческие инициативы. Конкурсы изобретений, проектные лаборатории и другие кейсы помогают добиться признания в профессиональной среде и способствуют развитию компетенций, которые пригодятся и в будущей работе, и в жизни.

На фото: студентка ДГТУ на теоретическом занятии с использованием макетных образцов современной сельскохозяйственной техники.

© Фото : пресс-служба ДГТУ
1 из 10

Агроиндустрия в России не только выгодна и рентабельна, но и практически полностью обеспечивает продуктовые запасы, а также работает на экспорт. В 21 веке АПК России показывает хорошие темпы роста.

На фото: сеялка-дражиратор для посева мелкосеменных культур, созданная аспирантами Кубанского государственного аграрного университета, стала победителем конкурса "Донская сборка-2018" в категории "Агротехнология года". Конкурс ежегодно проходит в ДГТУ и стал стартовой площадкой для изобретателей и инноваторов Юга России.

© РИА Новости / Александр Титков
2 из 10

Для дальнейшего развития отрасли важна подготовка нового поколения специалистов сельского хозяйства. Мир стремительно меняется, появляются новые технологические решения, и инженерное образование должно своевременно трансформироваться.

На фото: студенты Института опережающих технологий "Школа Икс" ДГТУ на занятиях по химии.

© Фото : пресс-служба ДГТУ
3 из 10

Современные агроинженеры не только технически подкованы, но и умеют работать в команде, решают сложные комплексные задачи, понимают экологический и социальный контекст инженерного процесса.

На фото: студенты сравнивают образцы двухдисковых сошников.

© Фото : пресс-служба ДГТУ
4 из 10

Будущие специалисты работают на уникальном высокотехнологичном учебном оборудовании. При этом они могут вживую увидеть детально разобранные механизмы, что позволяет лучше изучать устройство современных сельскохозяйственных машин.

На фото: студентам демонстрируют систему регулировки давления для орошения полей.

© Фото : пресс-служба ДГТУ
5 из 10

Одно из ключевых направлений подготовки в вузах – обучение специалистов для "умного" сельского хозяйства. Поэтому университеты уделяют особое внимание применению цифровых технологий в агропромышленном комплексе.

На фото: студенты Института опережающих технологий "Школа Икс" ДГТУ подготавливают конструктив для создания машины Голдберга.

© Фото : пресс-служба ДГТУ
6 из 10

Студенты активно осваивают новые технологии: работу техники учатся контролировать в центре мониторинга полей, информацию о посевах собирают с помощью беспилотников, работу фермера осваивают в режиме виртуальной реальности в кабинах-симуляторах.

На фото: студент ДГТУ тестирует кабину виртуальной реальности самоходного опрыскивателя.

© Фото : пресс-служба ДГТУ
7 из 10

Трансформируется и формат обучения: студенты учатся вести проектную деятельность, участвуя в тренингах и решая технологические задачи действующих предприятий. Эта форма работы позволяет молодым людям получить гораздо больше знаний и компетенций для успешного трудоустройства и карьеры.

На фото: студенты ДГТУ ведут проектную работу по созданию инноваций в сельском хозяйстве.

© Фото : пресс-служба ДГТУ
8 из 10

Отрасль остро нуждается в новых компетентных специалистах, поэтому предприятиям выгодно участвовать в обучении молодых кадров. Представители бизнеса вносят вклад в составление учебных программ, ведут с вузами совместную инновационную деятельность, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

На фото: студенты ДГТУ изучают оборудование для точного земледелия: электрический автопилот для самоходной техники и систему дифференцированного внесения средств защиты растений.

© Фото : пресс-служба ДГТУ
9 из 10

Участие компаний позволяет актуализировать образовательные программы и лучше подготовить студентов к работе на предприятии. В итоге многие получают предложения от работодателей уже в процессе обучения.

На фото: студенты ДГТУ изучают макет сеялки в реальном размере.

© Фото : пресс-служба ДГТУ
10 из 10

Вузы активно поддерживают студенческие инициативы. Конкурсы изобретений, проектные лаборатории и другие кейсы помогают добиться признания в профессиональной среде и способствуют развитию компетенций, которые пригодятся и в будущей работе, и в жизни.

На фото: студентка ДГТУ на теоретическом занятии с использованием макетных образцов современной сельскохозяйственной техники.

© Фото : пресс-служба ДГТУ
"Студенты Уярского сельскохозяйственного техникума нацелены на результат — получение достойной работы, поэтому я думаю, что профессия будет востребована, учитывая, что она предполагает минимальные энергозатраты для рабочей профессии, комбайнами можно управлять дистанционно, главное — написать правильную программу", — отметила Квитковская
По словам Квитковской, потенциальные работодатели уже сейчас за свой счет хотят обучить нескольких студентов и после взять их на работу.
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