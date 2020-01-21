В Совфеде оценили реакцию Запада на конституционные изменения в РФ

"Очевидно, что та часть внешней реакции, которая генерируется так называемым коллективным Западом, на глазах обретает черты кампании недружественной по отношению к России, агрессивной и в чем-то уже подходящей к граням вмешательства в наши внутренние дела... Коллективному Западу интересна только та Россия, которая не суверенна, которая не в состоянии защищать и тем более реализовывать свои национальные интересы, которая подлежит давлению извне, а возможно даже и внешнему управлению", - сказал Косачев.