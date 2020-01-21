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В Совфеде оценили реакцию Запада на конституционные изменения в РФ
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РИА Новости

В Совфеде оценили реакцию Запада на конституционные изменения в РФ

10:14 21.01.2020
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© РИА Новости / Владимир ПесняКонстантин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Песня
Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Реакция стран Запада на процесс подготовки изменений Конституции РФ носит агрессивный характер и близка к граням вмешательства во внутренние дела, считает член рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в конституцию, председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.
На очередном заседании рабгруппы Косачев отметил, что следит за внешней реакцией на дискуссии, которые имеют место в РФ с момента оглашения президентом страны Владимиром Путиным послания Федеральному Собранию. Внимание со стороны зарубежных государств подтверждает, что эти события имеют большое значение для всего мира, отметил сенатор.
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"Очевидно, что та часть внешней реакции, которая генерируется так называемым коллективным Западом, на глазах обретает черты кампании недружественной по отношению к России, агрессивной и в чем-то уже подходящей к граням вмешательства в наши внутренние дела... Коллективному Западу интересна только та Россия, которая не суверенна, которая не в состоянии защищать и тем более реализовывать свои национальные интересы, которая подлежит давлению извне, а возможно даже и внешнему управлению", - сказал Косачев.
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Совет Федерации РФКонстантин КосачевРоссияПолитика
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