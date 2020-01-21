В Петербурге побит температурный рекорд 63-летней давности

"Сегодня… уже в 6 часов утра температура воздуха в Северной столице достигла +4,8 градуса. Таким образом, оказался побит рекорд максимальной температуры для этого дня, ранее принадлежавший 1957 году и составлявший +4,6 градуса", - написал синоптик на своей странице в Facebook.