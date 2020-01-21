В Петербурге побит температурный рекорд 63-летней давности

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв – РИА Новости. Температура воздуха в Санкт-Петербурге во вторник утром составила 4,8 градуса тепла, что превышает рекорд 63-летней давности, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня… уже в 6 часов утра температура воздуха в Северной столице достигла +4,8 градуса. Таким образом, оказался побит рекорд максимальной температуры для этого дня, ранее принадлежавший 1957 году и составлявший +4,6 градуса", - написал синоптик на своей странице в Facebook.
По его данным, в течение дня во вторник в Петербурге сохранится облачная погода, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха будет находиться на уровне 4-6 градусов тепла.
Ранее теплая погода в Санкт-Петербурге в январе уже дважды превышала температурные рекорды. Так, в ночь на 16 января воздух прогрелся до 8,1 градуса, перекрыв исторический максимум 1975 года.