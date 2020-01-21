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В Петербурге побит температурный рекорд 63-летней давности
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РИА Новости

В Петербурге побит температурный рекорд 63-летней давности

10:10 21.01.2020 (обновлено: 10:22 21.01.2020)
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© РИА Новости / Павел ВолковПетербург
Петербург
© РИА Новости / Павел Волков
Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв – РИА Новости. Температура воздуха в Санкт-Петербурге во вторник утром составила 4,8 градуса тепла, что превышает рекорд 63-летней давности, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня… уже в 6 часов утра температура воздуха в Северной столице достигла +4,8 градуса. Таким образом, оказался побит рекорд максимальной температуры для этого дня, ранее принадлежавший 1957 году и составлявший +4,6 градуса", - написал синоптик на своей странице в Facebook.

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По его данным, в течение дня во вторник в Петербурге сохранится облачная погода, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха будет находиться на уровне 4-6 градусов тепла.
Ранее теплая погода в Санкт-Петербурге в январе уже дважды превышала температурные рекорды. Так, в ночь на 16 января воздух прогрелся до 8,1 градуса, перекрыв исторический максимум 1975 года.
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Михаил ЛеусЦентр "Фобос"Санкт-ПетербургОбщество
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