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Недовольная низкой зарплатой министр образования возмутила украинцев
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РИА Новости

Недовольная низкой зарплатой министр образования возмутила украинцев

10:16 21.01.2020 (обновлено: 11:25 21.01.2020)
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© Фото : прес-служба Міністерства освіти та науки України / Konstantin Polishchuk Министр образования и науки Украины Анна Новосад
Министр образования и науки Украины Анна Новосад
© Фото : прес-служба Міністерства освіти та науки України / Konstantin Polishchuk
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Министр образования и науки Украины Анна Новосад пожаловалась на низкую зарплату и вызвала критику пользователей соцсетей.
Как сообщает Strana.ua, чиновница ранее рассказала журналистам, что сейчас ее ежемесячная зарплата составляет 36 тысяч гривен (примерно 91 тысячу рублей).
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов
24 декабря 2019, 15:35
Глава Минэкономики Украины пожаловался на низкую зарплату
"Мне этого хватает, чтобы нормально прожить. Я имею собственное жилье, служебный автомобиль, у меня нет времени ходить в кино. <…> Но я хочу иметь ребенка, а на такую зарплату я его не смогу содержать", — пояснила Новосад.
Жалобы министра не нашли понимания у украинцев, которые напомнили, что средняя зарплата по стране в три раза меньше, чем у Новосад.
"А почему тебя не волнует, на что содержат детей тысячи твоих подчиненных? Хочешь миллионы — иди в бизнес, хочешь изменить нашу страну — служи миллионам, а не ной о себе единственной", — поинтересовался в фейсбуке глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

"А почему главврач может на 15 тысяч? Или директор школы примерно на столько же? Вы, вчерашние чьи-то помощники, чем лучше?" — возмутилась генеральный продюсер телеканала ZIK Наталья Влащенко.

"Да вы что? А как другие могут?" — сыронизировал адвокат Клим Братковский.
Анну Новосад назначили министром образования и науки 29 августа 2019 года. Уже через несколько дней она оказалась в центре скандала из-за большого количества ошибок в публикации, в которой написала о своих задачах на посту главы ведомства.
Исправленные ошибки украинского министра
2 сентября 2019, 09:03
Украинского министра образования высмеяли за ошибки в тексте
87668681626
Обсудить 12
Анна НовосадСитуация на УкраинеУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну дык, уровень жизни в России по минимальным оценкам в 4 раза выше. Ну и министрам платят тоже раз в 5 больше, чтобы они работали, а не задумывались, где бы хапнуть или пролоббировать закон какой. Собственно поэтому и едут миллионы украинцев работать в Россию, им даже как гастарбайтерам хватает и на проживание в России, и на содержание семей дома.
21 января, 12:46
nnikolo.fedoseev
39211011
А у нас и министры своей довольны, и народ не возмущается. Лепота :)
21 января, 12:26
АБАлександр Белый
27700216
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