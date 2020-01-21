Недовольная низкой зарплатой министр образования возмутила украинцев

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Министр образования и науки Украины Министр образования и науки Украины Анна Новосад пожаловалась на низкую зарплату и вызвала критику пользователей соцсетей.

Как сообщает Strana.ua , чиновница ранее рассказала журналистам, что сейчас ее ежемесячная зарплата составляет 36 тысяч гривен (примерно 91 тысячу рублей).

"Мне этого хватает, чтобы нормально прожить. Я имею собственное жилье, служебный автомобиль, у меня нет времени ходить в кино. <…> Но я хочу иметь ребенка, а на такую зарплату я его не смогу содержать", — пояснила Новосад.

Жалобы министра не нашли понимания у украинцев, которые напомнили, что средняя зарплата по стране в три раза меньше, чем у Новосад.

"А почему тебя не волнует, на что содержат детей тысячи твоих подчиненных? Хочешь миллионы — иди в бизнес, хочешь изменить нашу страну — служи миллионам, а не ной о себе единственной", — поинтересовался в фейсбуке глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

"А почему главврач может на 15 тысяч? Или директор школы примерно на столько же? Вы, вчерашние чьи-то помощники, чем лучше?" — возмутилась генеральный продюсер телеканала ZIK Наталья Влащенко.

"Да вы что? А как другие могут?" — сыронизировал адвокат Клим Братковский.