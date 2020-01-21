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Культура
2020-01-21T10:08+0300
https://ria.ru/20200121/1563659279.html
Путин поздравил Дмитрия Харатьяна с юбилеем
https://cdn23.img.ria.ru/images/35475/50/354755028_0:240:2560:1680_1036x0_80_0_0_374d843068a42562b07139965d83fdd3.jpg
РИА Новости

Путин поздравил Дмитрия Харатьяна с юбилеем

10:08 21.01.2020
1984
© РИА Новости / Мария ТабакДмитрий Харатьян
Дмитрий Харатьян
© РИА Новости / Мария Табак
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летием актера, продюсера и исполнителя песен Дмитрия Харатьяна, отметив его многогранный талант и большой запас позитивной энергии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Благодаря щедрому, многогранному таланту и огромному запасу позитивной энергии Вы добились успеха на актерском поприще, ярко заявили о себе как о замечательном исполнителе, завоевали искреннюю любовь преданных поклонников эстрады и кинематографа", - говорится в телеграмме.

Актер Дмитрий Харатьян на закрытии I Международного большого детского фестиваля в Московском международном Доме музыки
Вчера, 03:47
Биография Дмитрия Харатьяна
Президент пожелал актеру новых творческих достижений, здоровья и всего самого доброго.
Дмитрий Харатьян родился 21 января 1960 года в городе Алмалык Ташкентской области. Всесоюзная известность пришла к нему в школьные годы, когда в 1976 году на экраны вышел фильм Владимира Меньшова "Розыгрыш", где он сыграл ученика 9-го класса Игоря Грушко. Харатьян снялся в 85 фильмах, в частности, "Гардемарины, вперед!", "Виват, гардемарины!", "Узник замка Иф", "Мордашка", "Королева Марго", "Зеленый фургон" и других.
Харатьян 21 января отметит 60-летие концертом в Санкт-Петербурге, еще один юбилейный концерт состоится 12 февраля в Кремлевском дворце в Москве.
Судьба и Родина для Дмитрия Харатьяна до сих пор едины. Артисту — 60
© Мосфильм (1976)

Дмитрий Харатьян называет себя "оптимистическим фаталистом", и у него для этого есть все основания. Кому еще верить в судьбу, как не ему? В свой первый фильм, да еще и на главную роль, попал практически случайно. Знакомая девочка попросила поехать на пробы — за компанию. В результате она в фильме так и не снялась, а вот Дмитрия заметил Владимир Меньшов. Тем более что он, как и его герой, играл на гитаре в школьном ансамбле. После премьеры "Розыгрыша" 10 января 1977 года редкая девочка в Советском Союзе не была влюблена в 16-летнего Харатьяна.

Актер Дмитрий Харатьян в фильме Розыгрыш
1 из 11

Дмитрий Харатьян называет себя "оптимистическим фаталистом", и у него для этого есть все основания. Кому еще верить в судьбу, как не ему? В свой первый фильм, да еще и на главную роль, попал практически случайно. Знакомая девочка попросила поехать на пробы — за компанию. В результате она в фильме так и не снялась, а вот Дмитрия заметил Владимир Меньшов. Тем более что он, как и его герой, играл на гитаре в школьном ансамбле. После премьеры "Розыгрыша" 10 января 1977 года редкая девочка в Советском Союзе не была влюблена в 16-летнего Харатьяна.

© Мосфильм (1976)
© Гостелерадио (1983)

Режиссер фильма "Зеленый фургон" Александр Павловский никак не мог найти подходящего кандидата на роль юного идеалиста Володи Патрикеева, пока не вспомнил о белобрысом мальчишке из "Розыгрыша". Контакты актера он попросил у своего друга Владимира Меньшова. В "Зеленом фургоне" 23-летний Харатьян буквально "отжал" работу у популярнейшего в то время Валерия Леонтьева: предполагалось, что именно он запишет песни к фильму. Но однажды после съемок Павловский услышал, как Дмитрий исполнял под гитару что-то из Высоцкого, и был приятно поражен тем, как хорошо это звучало. Режиссер уговорил композитора Максима Дунаевского доверить его песни исполнителю главной роли. "Зеленый фургон" стал первым фильмом, в котором Харатьян сам поет в кадре.

Кадр из фильма Зеленый фургон
2 из 11

Режиссер фильма "Зеленый фургон" Александр Павловский никак не мог найти подходящего кандидата на роль юного идеалиста Володи Патрикеева, пока не вспомнил о белобрысом мальчишке из "Розыгрыша". Контакты актера он попросил у своего друга Владимира Меньшова. В "Зеленом фургоне" 23-летний Харатьян буквально "отжал" работу у популярнейшего в то время Валерия Леонтьева: предполагалось, что именно он запишет песни к фильму. Но однажды после съемок Павловский услышал, как Дмитрий исполнял под гитару что-то из Высоцкого, и был приятно поражен тем, как хорошо это звучало. Режиссер уговорил композитора Максима Дунаевского доверить его песни исполнителю главной роли. "Зеленый фургон" стал первым фильмом, в котором Харатьян сам поет в кадре.

© Гостелерадио (1983)
© Первый канал / ПИРАМИДА (2019)

К юбилею артиста на Первом канале показали фильм "Зеленый фургон. Совсем другая история" (Дмитрий Харатьян — не из тех, кто боится дважды вступать в одну и ту же реку). Готовится к выходу и четвертая картина из саги про гардемаринов.

Кадр из сериала Зеленый фургон
3 из 11

К юбилею артиста на Первом канале показали фильм "Зеленый фургон. Совсем другая история" (Дмитрий Харатьян — не из тех, кто боится дважды вступать в одну и ту же реку). Готовится к выходу и четвертая картина из саги про гардемаринов.

© Первый канал / ПИРАМИДА (2019)
© Мосфильм (1987)

У актера в жизни было несколько знаковых фильмов, но главный — конечно же, "Гардемарины". В него Харатьян снова попал "по воле рока": вообще-то, Светлана Дружинина в роли Корсака видела Юрия Мороза. Она его уже и снимать начала, но тут выяснилось, что актер не может это совмещать с работой над собственной дипломной картиной во ВГИКе.

Кадр из фильма Гардемарины, вперед!
4 из 11

У актера в жизни было несколько знаковых фильмов, но главный — конечно же, "Гардемарины". В него Харатьян снова попал "по воле рока": вообще-то, Светлана Дружинина в роли Корсака видела Юрия Мороза. Она его уже и снимать начала, но тут выяснилось, что актер не может это совмещать с работой над собственной дипломной картиной во ВГИКе.

© Мосфильм (1987)
© РИА Новости / Овсянников

На фото — участники советско-мексиканского фильма "Эсперанса": режиссер Серхио Ольхович, актер Дмитрий Харатьян и оператор Анатолий Мукасей.

Светлану Дружинину выручил ее муж Анатолий Мукасей, который снимал Харатьяна в "Эсперансе". Из трех исполнителей главных ролей именно Харатьян стал любимчиком Дружининой, ласково называвшей его "мой золотник". Песни, исполненные им в фильме, стали шлягерами, а слова "судьба и Родина едины" — до сих пор жизненное кредо актера.

Участники советско-мексиканского фильма Эсперанса- мексиканский режиссер Серхио Ольхович (второй слева), советский актер Дмитрий Харатьян (в центре) и советский оператор Анатолий Мукасей (второй справа) на Красной площади.
5 из 11

На фото — участники советско-мексиканского фильма "Эсперанса": режиссер Серхио Ольхович, актер Дмитрий Харатьян и оператор Анатолий Мукасей.

Светлану Дружинину выручил ее муж Анатолий Мукасей, который снимал Харатьяна в "Эсперансе". Из трех исполнителей главных ролей именно Харатьян стал любимчиком Дружининой, ласково называвшей его "мой золотник". Песни, исполненные им в фильме, стали шлягерами, а слова "судьба и Родина едины" — до сих пор жизненное кредо актера.

© РИА Новости / Овсянников
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Всенародно любимый артист неоднократно говорил: "Главная моя роль — это сын, отец и муж". С Мариной Майко они вместе уже тридцать лет. Их роман начался в 1989 году, когда оба снимались в Одессе, правда, в разных фильмах. Восемнадцатилетняя Марина была победительницей конкурса красоты "Мисс Тирасполь".

Актер Дмитрий Харатьян c супругой Мариной Майко на праздновании дня рождения актера и режиссера Ивана Охлобыстина в одном из ресторанов Москвы
6 из 11

Всенародно любимый артист неоднократно говорил: "Главная моя роль — это сын, отец и муж". С Мариной Майко они вместе уже тридцать лет. Их роман начался в 1989 году, когда оба снимались в Одессе, правда, в разных фильмах. Восемнадцатилетняя Марина была победительницей конкурса красоты "Мисс Тирасполь".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк

Однако дальнейшей биографией она опровергла расхожий стереотип о легкомысленности привлекательных блондинок, обеспечивая для супруга такой надежный тыл, о каком многие мужчины могут только мечтать. Именно с ее помощью актер смог преодолеть некогда мучившую его алкогольную зависимость. Марина Майко нашла общий язык с дочерью Дмитрия от первого брака Александрой. Сыну Марины и Дмитрия — Ивану — в этом году исполнится 22 года.

Дмитрий Харатьян c супругой Мариной Майко
7 из 11

Однако дальнейшей биографией она опровергла расхожий стереотип о легкомысленности привлекательных блондинок, обеспечивая для супруга такой надежный тыл, о каком многие мужчины могут только мечтать. Именно с ее помощью актер смог преодолеть некогда мучившую его алкогольную зависимость. Марина Майко нашла общий язык с дочерью Дмитрия от первого брака Александрой. Сыну Марины и Дмитрия — Ивану — в этом году исполнится 22 года.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В начале карьеры Дмитрий Харатьян был так востребован в кино, что на театр у него совсем не оставалось времени. Только в 36 лет, в 1996 году, он в первый раз вышел на театральную сцену в антрепризном спектакле "Люди и мыши", поставленном Михаилом Горевым на сцене "Под крышей" Театра им. Моссовета. Затем появились и музыкальные постановки с участием Дмитрия. В 2007-м он сыграл Душу поэта в рок-опере "Идут белые снеги" по произведениям Евгения Евтушенко. А в 2010-м вышел мюзикл "Любовь и шпионаж", в котором Харатьян исполнил сразу шесть ролей, а его партнершей выступила Лариса Долина.

Премьерный показ мюзикла Максима Дунаевского Любовь и шпионаж
8 из 11

В начале карьеры Дмитрий Харатьян был так востребован в кино, что на театр у него совсем не оставалось времени. Только в 36 лет, в 1996 году, он в первый раз вышел на театральную сцену в антрепризном спектакле "Люди и мыши", поставленном Михаилом Горевым на сцене "Под крышей" Театра им. Моссовета. Затем появились и музыкальные постановки с участием Дмитрия. В 2007-м он сыграл Душу поэта в рок-опере "Идут белые снеги" по произведениям Евгения Евтушенко. А в 2010-м вышел мюзикл "Любовь и шпионаж", в котором Харатьян исполнил сразу шесть ролей, а его партнершей выступила Лариса Долина.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Один из ближайших друзей юбиляра — Гарик Сукачев. В 1997 году он снял Харатьяна в главной роли врача скорой помощи в своем фильме "Кризис среднего возраста". А еще они поют вместе.

Музыкант Гарик Сукачев (слева) и актер Дмитрий Харатьян на фестивале популярной музыки НОН СТОП-97.
9 из 11

Один из ближайших друзей юбиляра — Гарик Сукачев. В 1997 году он снял Харатьяна в главной роли врача скорой помощи в своем фильме "Кризис среднего возраста". А еще они поют вместе.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Алексей Даничев

У Дмитрия Харатьяна два музыкальных диска — "Склонность к дождю" и "Здравствуй, если ты далеко". В репертуаре актера более шестидесяти песен таких композиторов, как Максим Дунаевский, Виктор Лебедев, Александра Пахмутова, Григорий Гладков.

Юбилейный концерт Дмитрия Харатьяна
10 из 11

У Дмитрия Харатьяна два музыкальных диска — "Склонность к дождю" и "Здравствуй, если ты далеко". В репертуаре актера более шестидесяти песен таких композиторов, как Максим Дунаевский, Виктор Лебедев, Александра Пахмутова, Григорий Гладков.

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Алексей Даничев

Их он исполнит в ходе юбилейного тура в этом году: 21 января — в Петербурге на концерте в "Октябрьском", 12 февраля — в Кремлевском дворце съездов, а также в Красногорске, где живет артист, Прибалтике, Белоруссии, Армении и Стокгольме.

Юбилейный концерт Дмитрия Харатьяна
11 из 11

Их он исполнит в ходе юбилейного тура в этом году: 21 января — в Петербурге на концерте в "Октябрьском", 12 февраля — в Кремлевском дворце съездов, а также в Красногорске, где живет артист, Прибалтике, Белоруссии, Армении и Стокгольме.

© РИА Новости / Алексей Даничев
1 из 11

Дмитрий Харатьян называет себя "оптимистическим фаталистом", и у него для этого есть все основания. Кому еще верить в судьбу, как не ему? В свой первый фильм, да еще и на главную роль, попал практически случайно. Знакомая девочка попросила поехать на пробы — за компанию. В результате она в фильме так и не снялась, а вот Дмитрия заметил Владимир Меньшов. Тем более что он, как и его герой, играл на гитаре в школьном ансамбле. После премьеры "Розыгрыша" 10 января 1977 года редкая девочка в Советском Союзе не была влюблена в 16-летнего Харатьяна.

© Мосфильм (1976)
2 из 11

Режиссер фильма "Зеленый фургон" Александр Павловский никак не мог найти подходящего кандидата на роль юного идеалиста Володи Патрикеева, пока не вспомнил о белобрысом мальчишке из "Розыгрыша". Контакты актера он попросил у своего друга Владимира Меньшова. В "Зеленом фургоне" 23-летний Харатьян буквально "отжал" работу у популярнейшего в то время Валерия Леонтьева: предполагалось, что именно он запишет песни к фильму. Но однажды после съемок Павловский услышал, как Дмитрий исполнял под гитару что-то из Высоцкого, и был приятно поражен тем, как хорошо это звучало. Режиссер уговорил композитора Максима Дунаевского доверить его песни исполнителю главной роли. "Зеленый фургон" стал первым фильмом, в котором Харатьян сам поет в кадре.

© Гостелерадио (1983)
3 из 11

К юбилею артиста на Первом канале показали фильм "Зеленый фургон. Совсем другая история" (Дмитрий Харатьян — не из тех, кто боится дважды вступать в одну и ту же реку). Готовится к выходу и четвертая картина из саги про гардемаринов.

© Первый канал / ПИРАМИДА (2019)
4 из 11

У актера в жизни было несколько знаковых фильмов, но главный — конечно же, "Гардемарины". В него Харатьян снова попал "по воле рока": вообще-то, Светлана Дружинина в роли Корсака видела Юрия Мороза. Она его уже и снимать начала, но тут выяснилось, что актер не может это совмещать с работой над собственной дипломной картиной во ВГИКе.

© Мосфильм (1987)
5 из 11

На фото — участники советско-мексиканского фильма "Эсперанса": режиссер Серхио Ольхович, актер Дмитрий Харатьян и оператор Анатолий Мукасей.

Светлану Дружинину выручил ее муж Анатолий Мукасей, который снимал Харатьяна в "Эсперансе". Из трех исполнителей главных ролей именно Харатьян стал любимчиком Дружининой, ласково называвшей его "мой золотник". Песни, исполненные им в фильме, стали шлягерами, а слова "судьба и Родина едины" — до сих пор жизненное кредо актера.

© РИА Новости / Овсянников
6 из 11

Всенародно любимый артист неоднократно говорил: "Главная моя роль — это сын, отец и муж". С Мариной Майко они вместе уже тридцать лет. Их роман начался в 1989 году, когда оба снимались в Одессе, правда, в разных фильмах. Восемнадцатилетняя Марина была победительницей конкурса красоты "Мисс Тирасполь".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
7 из 11

Однако дальнейшей биографией она опровергла расхожий стереотип о легкомысленности привлекательных блондинок, обеспечивая для супруга такой надежный тыл, о каком многие мужчины могут только мечтать. Именно с ее помощью актер смог преодолеть некогда мучившую его алкогольную зависимость. Марина Майко нашла общий язык с дочерью Дмитрия от первого брака Александрой. Сыну Марины и Дмитрия — Ивану — в этом году исполнится 22 года.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
8 из 11

В начале карьеры Дмитрий Харатьян был так востребован в кино, что на театр у него совсем не оставалось времени. Только в 36 лет, в 1996 году, он в первый раз вышел на театральную сцену в антрепризном спектакле "Люди и мыши", поставленном Михаилом Горевым на сцене "Под крышей" Театра им. Моссовета. Затем появились и музыкальные постановки с участием Дмитрия. В 2007-м он сыграл Душу поэта в рок-опере "Идут белые снеги" по произведениям Евгения Евтушенко. А в 2010-м вышел мюзикл "Любовь и шпионаж", в котором Харатьян исполнил сразу шесть ролей, а его партнершей выступила Лариса Долина.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 11

Один из ближайших друзей юбиляра — Гарик Сукачев. В 1997 году он снял Харатьяна в главной роли врача скорой помощи в своем фильме "Кризис среднего возраста". А еще они поют вместе.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
10 из 11

У Дмитрия Харатьяна два музыкальных диска — "Склонность к дождю" и "Здравствуй, если ты далеко". В репертуаре актера более шестидесяти песен таких композиторов, как Максим Дунаевский, Виктор Лебедев, Александра Пахмутова, Григорий Гладков.

© РИА Новости / Алексей Даничев
11 из 11

Их он исполнит в ходе юбилейного тура в этом году: 21 января — в Петербурге на концерте в "Октябрьском", 12 февраля — в Кремлевском дворце съездов, а также в Красногорске, где живет артист, Прибалтике, Белоруссии, Армении и Стокгольме.

© РИА Новости / Алексей Даничев
2820006
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КультураДмитрий ХаратьянВладимир ПутинРоссия
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