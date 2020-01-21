Путин поздравил Дмитрия Харатьяна с юбилеем

"Благодаря щедрому, многогранному таланту и огромному запасу позитивной энергии Вы добились успеха на актерском поприще, ярко заявили о себе как о замечательном исполнителе, завоевали искреннюю любовь преданных поклонников эстрады и кинематографа", - говорится в телеграмме.
Дмитрий Харатьян называет себя "оптимистическим фаталистом", и у него для этого есть все основания. Кому еще верить в судьбу, как не ему? В свой первый фильм, да еще и на главную роль, попал практически случайно. Знакомая девочка попросила поехать на пробы — за компанию. В результате она в фильме так и не снялась, а вот Дмитрия заметил Владимир Меньшов. Тем более что он, как и его герой, играл на гитаре в школьном ансамбле. После премьеры "Розыгрыша" 10 января 1977 года редкая девочка в Советском Союзе не была влюблена в 16-летнего Харатьяна.
Дмитрий Харатьян называет себя "оптимистическим фаталистом", и у него для этого есть все основания. Кому еще верить в судьбу, как не ему? В свой первый фильм, да еще и на главную роль, попал практически случайно. Знакомая девочка попросила поехать на пробы — за компанию. В результате она в фильме так и не снялась, а вот Дмитрия заметил Владимир Меньшов. Тем более что он, как и его герой, играл на гитаре в школьном ансамбле. После премьеры "Розыгрыша" 10 января 1977 года редкая девочка в Советском Союзе не была влюблена в 16-летнего Харатьяна.
Режиссер фильма "Зеленый фургон" Александр Павловский никак не мог найти подходящего кандидата на роль юного идеалиста Володи Патрикеева, пока не вспомнил о белобрысом мальчишке из "Розыгрыша". Контакты актера он попросил у своего друга Владимира Меньшова. В "Зеленом фургоне" 23-летний Харатьян буквально "отжал" работу у популярнейшего в то время Валерия Леонтьева: предполагалось, что именно он запишет песни к фильму. Но однажды после съемок Павловский услышал, как Дмитрий исполнял под гитару что-то из Высоцкого, и был приятно поражен тем, как хорошо это звучало. Режиссер уговорил композитора Максима Дунаевского доверить его песни исполнителю главной роли. "Зеленый фургон" стал первым фильмом, в котором Харатьян сам поет в кадре.
Режиссер фильма "Зеленый фургон" Александр Павловский никак не мог найти подходящего кандидата на роль юного идеалиста Володи Патрикеева, пока не вспомнил о белобрысом мальчишке из "Розыгрыша". Контакты актера он попросил у своего друга Владимира Меньшова. В "Зеленом фургоне" 23-летний Харатьян буквально "отжал" работу у популярнейшего в то время Валерия Леонтьева: предполагалось, что именно он запишет песни к фильму. Но однажды после съемок Павловский услышал, как Дмитрий исполнял под гитару что-то из Высоцкого, и был приятно поражен тем, как хорошо это звучало. Режиссер уговорил композитора Максима Дунаевского доверить его песни исполнителю главной роли. "Зеленый фургон" стал первым фильмом, в котором Харатьян сам поет в кадре.
К юбилею артиста на Первом канале показали фильм "Зеленый фургон. Совсем другая история" (Дмитрий Харатьян — не из тех, кто боится дважды вступать в одну и ту же реку). Готовится к выходу и четвертая картина из саги про гардемаринов.
К юбилею артиста на Первом канале показали фильм "Зеленый фургон. Совсем другая история" (Дмитрий Харатьян — не из тех, кто боится дважды вступать в одну и ту же реку). Готовится к выходу и четвертая картина из саги про гардемаринов.
У актера в жизни было несколько знаковых фильмов, но главный — конечно же, "Гардемарины". В него Харатьян снова попал "по воле рока": вообще-то, Светлана Дружинина в роли Корсака видела Юрия Мороза. Она его уже и снимать начала, но тут выяснилось, что актер не может это совмещать с работой над собственной дипломной картиной во ВГИКе.
У актера в жизни было несколько знаковых фильмов, но главный — конечно же, "Гардемарины". В него Харатьян снова попал "по воле рока": вообще-то, Светлана Дружинина в роли Корсака видела Юрия Мороза. Она его уже и снимать начала, но тут выяснилось, что актер не может это совмещать с работой над собственной дипломной картиной во ВГИКе.
На фото — участники советско-мексиканского фильма "Эсперанса": режиссер Серхио Ольхович, актер Дмитрий Харатьян и оператор Анатолий Мукасей.
Светлану Дружинину выручил ее муж Анатолий Мукасей, который снимал Харатьяна в "Эсперансе". Из трех исполнителей главных ролей именно Харатьян стал любимчиком Дружининой, ласково называвшей его "мой золотник". Песни, исполненные им в фильме, стали шлягерами, а слова "судьба и Родина едины" — до сих пор жизненное кредо актера.
На фото — участники советско-мексиканского фильма "Эсперанса": режиссер Серхио Ольхович, актер Дмитрий Харатьян и оператор Анатолий Мукасей.
Светлану Дружинину выручил ее муж Анатолий Мукасей, который снимал Харатьяна в "Эсперансе". Из трех исполнителей главных ролей именно Харатьян стал любимчиком Дружининой, ласково называвшей его "мой золотник". Песни, исполненные им в фильме, стали шлягерами, а слова "судьба и Родина едины" — до сих пор жизненное кредо актера.
Всенародно любимый артист неоднократно говорил: "Главная моя роль — это сын, отец и муж". С Мариной Майко они вместе уже тридцать лет. Их роман начался в 1989 году, когда оба снимались в Одессе, правда, в разных фильмах. Восемнадцатилетняя Марина была победительницей конкурса красоты "Мисс Тирасполь".
Всенародно любимый артист неоднократно говорил: "Главная моя роль — это сын, отец и муж". С Мариной Майко они вместе уже тридцать лет. Их роман начался в 1989 году, когда оба снимались в Одессе, правда, в разных фильмах. Восемнадцатилетняя Марина была победительницей конкурса красоты "Мисс Тирасполь".
Однако дальнейшей биографией она опровергла расхожий стереотип о легкомысленности привлекательных блондинок, обеспечивая для супруга такой надежный тыл, о каком многие мужчины могут только мечтать. Именно с ее помощью актер смог преодолеть некогда мучившую его алкогольную зависимость. Марина Майко нашла общий язык с дочерью Дмитрия от первого брака Александрой. Сыну Марины и Дмитрия — Ивану — в этом году исполнится 22 года.
Однако дальнейшей биографией она опровергла расхожий стереотип о легкомысленности привлекательных блондинок, обеспечивая для супруга такой надежный тыл, о каком многие мужчины могут только мечтать. Именно с ее помощью актер смог преодолеть некогда мучившую его алкогольную зависимость. Марина Майко нашла общий язык с дочерью Дмитрия от первого брака Александрой. Сыну Марины и Дмитрия — Ивану — в этом году исполнится 22 года.
В начале карьеры Дмитрий Харатьян был так востребован в кино, что на театр у него совсем не оставалось времени. Только в 36 лет, в 1996 году, он в первый раз вышел на театральную сцену в антрепризном спектакле "Люди и мыши", поставленном Михаилом Горевым на сцене "Под крышей" Театра им. Моссовета. Затем появились и музыкальные постановки с участием Дмитрия. В 2007-м он сыграл Душу поэта в рок-опере "Идут белые снеги" по произведениям Евгения Евтушенко. А в 2010-м вышел мюзикл "Любовь и шпионаж", в котором Харатьян исполнил сразу шесть ролей, а его партнершей выступила Лариса Долина.
В начале карьеры Дмитрий Харатьян был так востребован в кино, что на театр у него совсем не оставалось времени. Только в 36 лет, в 1996 году, он в первый раз вышел на театральную сцену в антрепризном спектакле "Люди и мыши", поставленном Михаилом Горевым на сцене "Под крышей" Театра им. Моссовета. Затем появились и музыкальные постановки с участием Дмитрия. В 2007-м он сыграл Душу поэта в рок-опере "Идут белые снеги" по произведениям Евгения Евтушенко. А в 2010-м вышел мюзикл "Любовь и шпионаж", в котором Харатьян исполнил сразу шесть ролей, а его партнершей выступила Лариса Долина.
Один из ближайших друзей юбиляра — Гарик Сукачев. В 1997 году он снял Харатьяна в главной роли врача скорой помощи в своем фильме "Кризис среднего возраста". А еще они поют вместе.
Один из ближайших друзей юбиляра — Гарик Сукачев. В 1997 году он снял Харатьяна в главной роли врача скорой помощи в своем фильме "Кризис среднего возраста". А еще они поют вместе.
У Дмитрия Харатьяна два музыкальных диска — "Склонность к дождю" и "Здравствуй, если ты далеко". В репертуаре актера более шестидесяти песен таких композиторов, как Максим Дунаевский, Виктор Лебедев, Александра Пахмутова, Григорий Гладков.
У Дмитрия Харатьяна два музыкальных диска — "Склонность к дождю" и "Здравствуй, если ты далеко". В репертуаре актера более шестидесяти песен таких композиторов, как Максим Дунаевский, Виктор Лебедев, Александра Пахмутова, Григорий Гладков.
Их он исполнит в ходе юбилейного тура в этом году: 21 января — в Петербурге на концерте в "Октябрьском", 12 февраля — в Кремлевском дворце съездов, а также в Красногорске, где живет артист, Прибалтике, Белоруссии, Армении и Стокгольме.
Их он исполнит в ходе юбилейного тура в этом году: 21 января — в Петербурге на концерте в "Октябрьском", 12 февраля — в Кремлевском дворце съездов, а также в Красногорске, где живет артист, Прибалтике, Белоруссии, Армении и Стокгольме.
Дмитрий Харатьян называет себя "оптимистическим фаталистом", и у него для этого есть все основания. Кому еще верить в судьбу, как не ему? В свой первый фильм, да еще и на главную роль, попал практически случайно. Знакомая девочка попросила поехать на пробы — за компанию. В результате она в фильме так и не снялась, а вот Дмитрия заметил Владимир Меньшов. Тем более что он, как и его герой, играл на гитаре в школьном ансамбле. После премьеры "Розыгрыша" 10 января 1977 года редкая девочка в Советском Союзе не была влюблена в 16-летнего Харатьяна.
Режиссер фильма "Зеленый фургон" Александр Павловский никак не мог найти подходящего кандидата на роль юного идеалиста Володи Патрикеева, пока не вспомнил о белобрысом мальчишке из "Розыгрыша". Контакты актера он попросил у своего друга Владимира Меньшова. В "Зеленом фургоне" 23-летний Харатьян буквально "отжал" работу у популярнейшего в то время Валерия Леонтьева: предполагалось, что именно он запишет песни к фильму. Но однажды после съемок Павловский услышал, как Дмитрий исполнял под гитару что-то из Высоцкого, и был приятно поражен тем, как хорошо это звучало. Режиссер уговорил композитора Максима Дунаевского доверить его песни исполнителю главной роли. "Зеленый фургон" стал первым фильмом, в котором Харатьян сам поет в кадре.
К юбилею артиста на Первом канале показали фильм "Зеленый фургон. Совсем другая история" (Дмитрий Харатьян — не из тех, кто боится дважды вступать в одну и ту же реку). Готовится к выходу и четвертая картина из саги про гардемаринов.
У актера в жизни было несколько знаковых фильмов, но главный — конечно же, "Гардемарины". В него Харатьян снова попал "по воле рока": вообще-то, Светлана Дружинина в роли Корсака видела Юрия Мороза. Она его уже и снимать начала, но тут выяснилось, что актер не может это совмещать с работой над собственной дипломной картиной во ВГИКе.
На фото — участники советско-мексиканского фильма "Эсперанса": режиссер Серхио Ольхович, актер Дмитрий Харатьян и оператор Анатолий Мукасей.
Светлану Дружинину выручил ее муж Анатолий Мукасей, который снимал Харатьяна в "Эсперансе". Из трех исполнителей главных ролей именно Харатьян стал любимчиком Дружининой, ласково называвшей его "мой золотник". Песни, исполненные им в фильме, стали шлягерами, а слова "судьба и Родина едины" — до сих пор жизненное кредо актера.
Всенародно любимый артист неоднократно говорил: "Главная моя роль — это сын, отец и муж". С Мариной Майко они вместе уже тридцать лет. Их роман начался в 1989 году, когда оба снимались в Одессе, правда, в разных фильмах. Восемнадцатилетняя Марина была победительницей конкурса красоты "Мисс Тирасполь".
Однако дальнейшей биографией она опровергла расхожий стереотип о легкомысленности привлекательных блондинок, обеспечивая для супруга такой надежный тыл, о каком многие мужчины могут только мечтать. Именно с ее помощью актер смог преодолеть некогда мучившую его алкогольную зависимость. Марина Майко нашла общий язык с дочерью Дмитрия от первого брака Александрой. Сыну Марины и Дмитрия — Ивану — в этом году исполнится 22 года.
В начале карьеры Дмитрий Харатьян был так востребован в кино, что на театр у него совсем не оставалось времени. Только в 36 лет, в 1996 году, он в первый раз вышел на театральную сцену в антрепризном спектакле "Люди и мыши", поставленном Михаилом Горевым на сцене "Под крышей" Театра им. Моссовета. Затем появились и музыкальные постановки с участием Дмитрия. В 2007-м он сыграл Душу поэта в рок-опере "Идут белые снеги" по произведениям Евгения Евтушенко. А в 2010-м вышел мюзикл "Любовь и шпионаж", в котором Харатьян исполнил сразу шесть ролей, а его партнершей выступила Лариса Долина.
Один из ближайших друзей юбиляра — Гарик Сукачев. В 1997 году он снял Харатьяна в главной роли врача скорой помощи в своем фильме "Кризис среднего возраста". А еще они поют вместе.
У Дмитрия Харатьяна два музыкальных диска — "Склонность к дождю" и "Здравствуй, если ты далеко". В репертуаре актера более шестидесяти песен таких композиторов, как Максим Дунаевский, Виктор Лебедев, Александра Пахмутова, Григорий Гладков.
Их он исполнит в ходе юбилейного тура в этом году: 21 января — в Петербурге на концерте в "Октябрьском", 12 февраля — в Кремлевском дворце съездов, а также в Красногорске, где живет артист, Прибалтике, Белоруссии, Армении и Стокгольме.