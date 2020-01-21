Судьба и Родина для Дмитрия Харатьяна до сих пор едины. Артисту — 60

© Мосфильм (1976)

Дмитрий Харатьян называет себя "оптимистическим фаталистом", и у него для этого есть все основания. Кому еще верить в судьбу, как не ему? В свой первый фильм, да еще и на главную роль, попал практически случайно. Знакомая девочка попросила поехать на пробы — за компанию. В результате она в фильме так и не снялась, а вот Дмитрия заметил Владимир Меньшов. Тем более что он, как и его герой, играл на гитаре в школьном ансамбле. После премьеры "Розыгрыша" 10 января 1977 года редкая девочка в Советском Союзе не была влюблена в 16-летнего Харатьяна.