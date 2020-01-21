В Сбербанке рассказали о росте числа хакерских атак в 2019 году

"Количество атак на системы Сбербанка в 2019 году увеличилось примерно на 15-20%. Мы фиксируем около 280-300 попыток в сутки атаковать наши системы так называемыми "боевыми вирусами", которые заточены на то, чтобы получить контроль над нашими операционными системами", - рассказал Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.