В Сбербанке рассказали о росте числа хакерских атак в 2019 году

ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. Количество хакерских атак на Сбербанк в 2019 году выросло на 15-20%, многие из них имели целью взять под контроль системы банка, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Количество атак на системы Сбербанка в 2019 году увеличилось примерно на 15-20%. Мы фиксируем около 280-300 попыток в сутки атаковать наши системы так называемыми "боевыми вирусами", которые заточены на то, чтобы получить контроль над нашими операционными системами", - рассказал Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
Опрос
Становились ли вы жертвой телефонных или интернет-мошенников?
Он отметил, что системы безопасности банка выявляют эти атаки и блокируют.
"Помимо этого, стоит отметить, что массовые вредоносные рассылки все еще популярны – около 50% писем, которые получают наши сотрудники, это спам, в том числе попытки фишинга", - добавил Кузнецов.