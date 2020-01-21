Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T10:30+0300
https://ria.ru/20200121/1563659151.html
В Сбербанке рассказали о росте числа хакерских атак в 2019 году
https://cdn24.img.ria.ru/images/144862/42/1448624206_0:85:2001:1210_1036x0_80_0_0_5dfbfee84a3d85ed4fe7bfc22fe17f64.jpg
РИА Новости

В Сбербанке рассказали о росте числа хакерских атак в 2019 году

10:05 21.01.2020 (обновлено: 10:30 21.01.2020)
267
© Фото : предоставлено "Сбербанком"Зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов
Зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов
© Фото : предоставлено "Сбербанком"
Зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов. Архивное фото
ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. Количество хакерских атак на Сбербанк в 2019 году выросло на 15-20%, многие из них имели целью взять под контроль системы банка, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Количество атак на системы Сбербанка в 2019 году увеличилось примерно на 15-20%. Мы фиксируем около 280-300 попыток в сутки атаковать наши системы так называемыми "боевыми вирусами", которые заточены на то, чтобы получить контроль над нашими операционными системами", - рассказал Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Опрос
Становились ли вы жертвой телефонных или интернет-мошенников?
Проголосовали:7763
Вчера, 10:14
Он отметил, что системы безопасности банка выявляют эти атаки и блокируют.
"Помимо этого, стоит отметить, что массовые вредоносные рассылки все еще популярны – около 50% писем, которые получают наши сотрудники, это спам, в том числе попытки фишинга", - добавил Кузнецов.
Читайте полный текст интервью Станислава Кузнецова >>
120000
Обсудить 0
Экономический форум в ДавосеСтанислав КузнецовСбербанк РоссииЭкономика
Рекомендуем
Кадр из фильма (НЕ)идеальный мужчина
"(НЕ)идеальный мужчина" возглавил российский прокат в выходные
Число Пи
Решение школьной задачи по математике вызвало споры в Сети
Банкоматы Сбербанка
В Сбербанке рассказали, как мошенники получают данные карт
Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
В Совфеде оценили реакцию Запада на конституционные изменения в РФ
Петербург
В Петербурге побит температурный рекорд 63-летней давности
Историк Арон Шнеер
Историк объяснил, почему ряд стран пытается фальсифицировать историю
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов
Станислав Кузнецов: люди крайне беспечны с персональными данными
Кибербезопасность
Эксперты рассказали об атаках криптомайнеров на компании в 2019 году
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов
Сбербанк отметил рост числа попыток использовать методы социнженерии
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов
В Сбербанке призвали ввести наказание за социальную инженерию
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде обсудят соглашение с США по разграничению Берингова пролива
Москва
В Гидрометцентре пообещали россиянам "махрово-красное" тепло
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов
Сбербанк предложил внедрить единые правила реагирования на кибератаки
Государственный флаг Российской Федерации
Депутат предложил устанавливать флаги РФ на домах, где живут ветераны
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров создал консультативный совет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
00:54Совфед рассмотрит вопрос об утверждении Краснова генпрокурором
00:51Соловьев назвал состав нового правительства удивительным
00:50В Мексике ограбили автобус с польскими туристами, сообщает СМИ
00:42Политологи рассказали, чем в первую очередь займется новый кабмин
00:31В ВОЗ рассказали о количестве заболевших новым коронавирусом из Китая
Лента новостейМолния