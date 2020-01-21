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Сбербанк отметил рост числа попыток использовать методы социнженерии
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РИА Новости

Сбербанк отметил рост числа попыток использовать методы социнженерии

09:43 21.01.2020 (обновлено: 10:29 21.01.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой Сбербанка Заместитель председателя правления "Сбербанка" Станислав Кузнецов
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов
© Фото : предоставлено пресс-службой Сбербанка
Заместитель председателя правления "Сбербанка" Станислав Кузнецов. Архивное фото
ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. Количество попыток мошенничества с применением социальной инженерии в отношении россиян за прошлый год выросло на 40%, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"По нашей оценке, количество попыток атак на людей с использованием методов социальной инженерии в России увеличилось примерно на 40% по итогам 2019 года - это очень много", - рассказал он в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

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Зампред правления Сбербанка считает, что в прошлом году "битва" с социальной инженерией была проиграна, несмотря на то, что во второй половине года наблюдались небольшие изменения к лучшему со стороны правоохранительных органов. Он также отметил, что все больше внимания стало уделяться киберграмотности граждан, что точно дало свой результат.
Кузнецов отметил, что иногда клиенты Сбербанка теряют средства, как правило, из-за своей доверчивости и незнания правил киберграмотности.
"Такие случаи есть. На 100% эту проблему решить невозможно, но сегодня мы научились на 97% определять все случаи попыток мошенничества с использованием социальной инженерии. Замечу, что в мире высоким считается показатель в 80-83%", - подчеркнул зампред правления крупнейшего российского банка.
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При этом по каждому случаю Сбербанк проводит тщательную проверку. Если выясняется, что вывод средств со счета клиента произошел по вине банка, например, оператор колл-центра реагировал на просьбу клиента о блокировке транзакции дольше установленного корпоративными правилами времени, то деньги могут вернуть клиенту. Однако, если деньги "утекли" по вине самого клиента, то в таком случае банк не восстанавливает утерянные средства.
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Станислав КузнецовСбербанк РоссииРоссияВсемирный экономический форум в ДавосеЭкономика
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