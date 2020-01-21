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Сбербанк предложил внедрить единые правила реагирования на кибератаки
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РИА Новости

Сбербанк предложил внедрить единые правила реагирования на кибератаки

09:35 21.01.2020 (обновлено: 10:29 21.01.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой Сбербанка Заместитель председателя правления "Сбербанка" Станислав Кузнецов
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов
© Фото : предоставлено пресс-службой Сбербанка
Заместитель председателя правления "Сбербанка" Станислав Кузнецов. Архивное фото
ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. Сбербанк считает необходимым для борьбы с киберрисками внедрить для российских компаний единые обязательные правила реагирования на хакерские атаки и развивать обмен информацией о таких инцидентах между частными компаниями и органами власти, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.
"Чтобы противостоять этим рискам, в нашей стране нужно создать единые стандарты реагирования на инциденты, а также развивать обмен информацией между частными компаниями и органами власти, особенно в случае массовых кибератак", - сказал он в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
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Кузнецов добавил, что отсутствие обязательных правил сегодня позволяет преступникам достигать своих целей и регулярно похищать достаточно крупные суммы из разных организаций.
При этом зампред правления Сбербанка подчеркнул, что это является одним из самых срочных вопросов, решение которого необходимо найти. Однако, отметил он, в настоящее время полномочий устанавливать такие правила нет ни у одного из российских ведомств.
"У себя в Сбербанке мы такие правила внедрили, но мы не можем сделать их обязательными для всех", - посетовал зампред правления банка.
Читайте полный текст интервью Станислава Кузнецова >>
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Станислав КузнецовСбербанк РоссииРоссияВсемирный экономический форум в ДавосеЭкономика
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