Сбербанк предложил внедрить единые правила реагирования на кибератаки

ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. Сбербанк считает необходимым для борьбы с киберрисками внедрить для российских компаний единые обязательные правила реагирования на хакерские атаки и развивать обмен информацией о таких инцидентах между частными компаниями и органами власти, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.
"Чтобы противостоять этим рискам, в нашей стране нужно создать единые стандарты реагирования на инциденты, а также развивать обмен информацией между частными компаниями и органами власти, особенно в случае массовых кибератак", - сказал он в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
Кузнецов добавил, что отсутствие обязательных правил сегодня позволяет преступникам достигать своих целей и регулярно похищать достаточно крупные суммы из разных организаций.
При этом зампред правления Сбербанка подчеркнул, что это является одним из самых срочных вопросов, решение которого необходимо найти. Однако, отметил он, в настоящее время полномочий устанавливать такие правила нет ни у одного из российских ведомств.
"У себя в Сбербанке мы такие правила внедрили, но мы не можем сделать их обязательными для всех", - посетовал зампред правления банка.
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