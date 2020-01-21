Сбербанк предложил внедрить единые правила реагирования на кибератаки

"Чтобы противостоять этим рискам, в нашей стране нужно создать единые стандарты реагирования на инциденты, а также развивать обмен информацией между частными компаниями и органами власти, особенно в случае массовых кибератак", - сказал он в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Кузнецов добавил, что отсутствие обязательных правил сегодня позволяет преступникам достигать своих целей и регулярно похищать достаточно крупные суммы из разных организаций.

При этом зампред правления Сбербанка подчеркнул, что это является одним из самых срочных вопросов, решение которого необходимо найти. Однако, отметил он, в настоящее время полномочий устанавливать такие правила нет ни у одного из российских ведомств.