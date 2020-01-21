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В Сбербанке призвали ввести наказание за социальную инженерию
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РИА Новости

В Сбербанке призвали ввести наказание за социальную инженерию

09:26 21.01.2020 (обновлено: 16:07 21.01.2020)
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© Фото : предоставлено СбербанкомЗампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов
© Фото : предоставлено Сбербанком
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Архивное фото
ДАВОС, 21 янв — РИА Новости. Проблему мошенничества с использованием социальной инженерии можно решить, ужесточив наказание за такие преступления, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Наказание за такие преступления должно быть более жестким. Очень хорошим можно назвать пример США, где наказывают киберпреступников сроками на 20 лет — это правильно", — считает Кузнецов.

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Он напомнил, что такое ужесточение наказания уже срабатывало в России и раньше. Так, в 2015 году в России приняли закон, который ввел лишение свободы на срок до шести лет за скимминг, то есть кражу денег с банковских карт при помощи специальных устройств. Это, по его словам, фактически решило проблему с данным видом мошенничества.
Зампред правления Сбербанка добавил, что в настоящее время в России дела о мошенничестве с использованием методов социальной инженерии практически не доходят до суда.

"Если за социальную инженерию давать до 20 лет лишения свободы, я думаю, что мы забудем об этом виде преступления буквально через несколько месяцев", — заключил Кузнецов.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в октябре 2019 года заявила, что регулятор намерен обсудить с участниками рынка усиление ответственности за киберпреступления.
Читайте полный текст интервью Станислава Кузнецова >>
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Станислав КузнецовЭльвира НабиуллинаСбербанк РоссииЦентральный Банк РФРоссияВсемирный экономический форум в ДавосеЭкономика
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