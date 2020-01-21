В Сбербанке призвали ввести наказание за социальную инженерию

ДАВОС, 21 янв — РИА Новости. Проблему мошенничества с использованием социальной инженерии можно решить, ужесточив наказание за такие преступления, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
"Наказание за такие преступления должно быть более жестким. Очень хорошим можно назвать пример США, где наказывают киберпреступников сроками на 20 лет — это правильно", — считает Кузнецов.
Он напомнил, что такое ужесточение наказания уже срабатывало в России и раньше. Так, в 2015 году в России приняли закон, который ввел лишение свободы на срок до шести лет за скимминг, то есть кражу денег с банковских карт при помощи специальных устройств. Это, по его словам, фактически решило проблему с данным видом мошенничества.
Зампред правления Сбербанка добавил, что в настоящее время в России дела о мошенничестве с использованием методов социальной инженерии практически не доходят до суда.
"Если за социальную инженерию давать до 20 лет лишения свободы, я думаю, что мы забудем об этом виде преступления буквально через несколько месяцев", — заключил Кузнецов.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в октябре 2019 года заявила, что регулятор намерен обсудить с участниками рынка усиление ответственности за киберпреступления.
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