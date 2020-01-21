В Сбербанке призвали ввести наказание за социальную инженерию

"Наказание за такие преступления должно быть более жестким. Очень хорошим можно назвать пример США, где наказывают киберпреступников сроками на 20 лет — это правильно", — считает Кузнецов.

Он напомнил, что такое ужесточение наказания уже срабатывало в России и раньше. Так, в 2015 году в России приняли закон, который ввел лишение свободы на срок до шести лет за скимминг, то есть кражу денег с банковских карт при помощи специальных устройств. Это, по его словам, фактически решило проблему с данным видом мошенничества.