В Марий-Эл три человека погибли при столкновении скорой с грузовиком

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 янв - РИА Новости. Три человека - водитель, фельдшер и медсестра скорой помощи - погибли при столкновении с грузовиком в Марий Эл, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло во вторник около 7.30 на 47 км автодороги "Йошкар-Ола - Уржум". Столкнулись автомобиль скорой медицинской помощи "УАЗ" и грузовая автомашина.
"В результате ДТП, по предварительным данным, погибли водитель и два пассажира автомашины скорой медицинской помощи - фельдшер и медицинская сестра. Еще один пассажир "УАЗа" получил травмы. В ДТП пострадал и водитель грузовика", - говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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