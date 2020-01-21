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В Марий-Эл три человека погибли при столкновении скорой с грузовиком
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РИА Новости

В Марий-Эл три человека погибли при столкновении скорой с грузовиком

09:23 21.01.2020 (обновлено: 09:30 21.01.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВручение автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Свердловской области
Вручение автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 янв - РИА Новости. Три человека - водитель, фельдшер и медсестра скорой помощи - погибли при столкновении с грузовиком в Марий Эл, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло во вторник около 7.30 на 47 км автодороги "Йошкар-Ола - Уржум". Столкнулись автомобиль скорой медицинской помощи "УАЗ" и грузовая автомашина.
"В результате ДТП, по предварительным данным, погибли водитель и два пассажира автомашины скорой медицинской помощи - фельдшер и медицинская сестра. Еще один пассажир "УАЗа" получил травмы. В ДТП пострадал и водитель грузовика", - говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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