В Марий-Эл три человека погибли при столкновении скорой с грузовиком

"В результате ДТП, по предварительным данным, погибли водитель и два пассажира автомашины скорой медицинской помощи - фельдшер и медицинская сестра. Еще один пассажир "УАЗа" получил травмы. В ДТП пострадал и водитель грузовика", - говорится в сообщении ведомства.