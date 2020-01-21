Опубликовано видео с места пожара в Томской области

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. МЧС опубликовало видео с места пожара в частном жилом доме в Томской области, где погибли 11 человек.
На кадрах виден огонь в здании, его тушат сотрудники МЧС.
ЧП произошло в ночь на вторник в поселке Причулымский Асиновского района.
Информация о возгорании поступила в 04:05 (00:05 мск), площадь составила 208 квадратных метров.
Ликвидировать пожар удалось в 06:35 (02:45 мск). После этого в здании нашли тела погибших. Это десять граждан Узбекистана и одна россиянка. Троим удалось спастись.
По данным экстренных служб региона, сгоревшее помещение было общежитием, в котором проживали 12 работников лесозаготовительной компании ООО "Гринвуд".
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин возглавил оперативный штаб.