Более 14 тысяч жителей Воронежа остались без воды, тепла и света

"Аварийное отключение в жилом комплексе "Московский квартал" с 6 утра произошло. Обрыв на линии 10 киловольт. Без электричества, воды и отопления 15 многоквартирных домов на участке улицы Шишкова и по Московскому проспекту и школа №102", - сказал собеседник агентства.