Более 14 тысяч жителей Воронежа остались без воды, тепла и света

ВОРОНЕЖ, 21 янв - РИА Новости. Обрыв на линии электропередачи оставил без отопления, электричества и водоснабжения более 14 тысяч жителей Воронежа, сообщил во вторник РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Аварийное отключение в жилом комплексе "Московский квартал" с 6 утра произошло. Обрыв на линии 10 киловольт. Без электричества, воды и отопления 15 многоквартирных домов на участке улицы Шишкова и по Московскому проспекту и школа №102", - сказал собеседник агентства.
По его словам, устранение аварии займет несколько часов. В Воронеже сейчас 0 градусов.
Население жилого комплекса "Московский квартал" составляет 14 тысяч 375 человека.
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