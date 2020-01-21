Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Новые стратегические беспилотники Новые стратегические беспилотники НАТО Global Hawk смогут следить за происходящим на территории России , об этом пишет норвежское издание Verdens Gang.

"Они будут летать над территорией НАТО. Но смогут фиксировать и то, что происходит далеко за границей соседней с нами страны", — заявил в интервью изданию генсек альянса Йенс Столтенберг.

По сведениям газеты, беспилотники, которые представляют собой новую версию американского Global Hawk, смогут находиться в воздухе по 30 часов без дозаправки. Их датчики и радары с высоты в 18 километров смогут фиксировать все, что происходит в радиусе 200 километров.

Эти беспилотные аппараты, по утверждению Столтенберга, дают НАТО уникальное преимущество, которого нет у России и Китая.

Два беспилотника в настоящее время проходят испытания на итальянском острове Сицилия, в течение года в Италию доставят еще три аппарата. Всего НАТО приобрела десять Global Hawk.

Зарубежные летательные аппараты регулярно проводят разведку вблизи границ России. Их часто замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и около российских баз в Сирии.