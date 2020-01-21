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Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники
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РИА Новости

Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники

05:18 21.01.2020 (обновлено: 12:11 21.01.2020)
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© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Juan TorresАмериканский стратегический разведывательный беспилотник Global Hawk
Американский стратегический разведывательный беспилотник Global Hawk
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Juan Torres
Американский стратегический разведывательный беспилотник Global Hawk. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Новые стратегические беспилотники НАТО Global Hawk смогут следить за происходящим на территории России, об этом пишет норвежское издание Verdens Gang.

"Они будут летать над территорией НАТО. Но смогут фиксировать и то, что происходит далеко за границей соседней с нами страны", — заявил в интервью изданию генсек альянса Йенс Столтенберг.

По сведениям газеты, беспилотники, которые представляют собой новую версию американского Global Hawk, смогут находиться в воздухе по 30 часов без дозаправки. Их датчики и радары с высоты в 18 километров смогут фиксировать все, что происходит в радиусе 200 километров.
Эти беспилотные аппараты, по утверждению Столтенберга, дают НАТО уникальное преимущество, которого нет у России и Китая.
Два беспилотника в настоящее время проходят испытания на итальянском острове Сицилия, в течение года в Италию доставят еще три аппарата. Всего НАТО приобрела десять Global Hawk.
Скриншот видео первого полета беспилотника X-61A Gremlin
19 января, 18:12
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Зарубежные летательные аппараты регулярно проводят разведку вблизи границ России. Их часто замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и около российских баз в Сирии.
Минобороны не раз призывало американское командование прекратить такие разведывательные операции, но Пентагон отказывается это делать.
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НАТОЙенс СтолтенбергРоссияИталияВ мире
Популярные комментарии
Внутри будет сам Столтенберг и Грета Тунберг
21 января, 06:27
Олег 84
11015210111
Все в лучших траициях Российской дипломатии - проявляют озабоченность и возлагают надежды...
21 января, 06:01
КАКонстантин АЛЕКСЕНВИЧ
1122903395
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