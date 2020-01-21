Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники

"Они будут летать над территорией НАТО. Но смогут фиксировать и то, что происходит далеко за границей соседней с нами страны", — заявил в интервью изданию генсек альянса Йенс Столтенберг.
По сведениям газеты, беспилотники, которые представляют собой новую версию американского Global Hawk, смогут находиться в воздухе по 30 часов без дозаправки. Их датчики и радары с высоты в 18 километров смогут фиксировать все, что происходит в радиусе 200 километров.
Эти беспилотные аппараты, по утверждению Столтенберга, дают НАТО уникальное преимущество, которого нет у России и Китая.
Два беспилотника в настоящее время проходят испытания на итальянском острове Сицилия, в течение года в Италию доставят еще три аппарата. Всего НАТО приобрела десять Global Hawk.
Зарубежные летательные аппараты регулярно проводят разведку вблизи границ России. Их часто замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и около российских баз в Сирии.
Минобороны не раз призывало американское командование прекратить такие разведывательные операции, но Пентагон отказывается это делать.