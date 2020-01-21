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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-21T05:05+0300
https://ria.ru/20200121/1563654617.html
Российские и сирийские военные провели в Тартусе совместные учения
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РИА Новости

Российские и сирийские военные провели в Тартусе совместные учения

05:05 21.01.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкРоссийско-сирийские учения в Тартусе
Российско-сирийские учения в Тартусе
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Российско-сирийские учения в Тартусе. Архивное фото
ТАРТУС (Сирия), 21 янв - РИА Новости. Совместные учения вооруженных сил РФ и Сирийской Арабской республики (САР) по защите объектов международной морской экономической деятельности прошли в порту Тартус.
"К учению были привлечены более двух тысяч военнослужащих, семь надводных кораблей и катеров", - рассказал журналистам руководитель совместных учений Александр Юлдашев.
Учения проходили с 18 по 20 января. В ходе их проведения экипажи кораблей Военно-морских сил (ВМС) САР отработали действия по поиску мин на подходе к порту Тартус, воздушное пространство в прибрежной зоне прикрывали боевые расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК "Панцирь-С").
Силами сводного российско-сирийского подразделения подводных диверсионных сил и средств была нейтрализована подводная диверсионная группа условных террористов. Кроме того, в ходе учений военнослужащие российской военной полиции и сирийских подразделений отработали охранные и контрольно-досмотровые мероприятия.
В порту Тартус находится военно-морская база РФ. Соглашение о размещении базы в 2017 году подписали Москва и Дамаск, оно рассчитано на 49 лет.
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3 ноября 2017, 14:18
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Война в СирииТартус (мухафаза)СирияРоссияВ мире
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