Российские и сирийские военные провели в Тартусе совместные учения

ТАРТУС (Сирия), 21 янв - РИА Новости. Совместные учения Совместные учения вооруженных сил РФ и Сирийской Арабской республики (САР) по защите объектов международной морской экономической деятельности прошли в порту Тартус

"К учению были привлечены более двух тысяч военнослужащих, семь надводных кораблей и катеров", - рассказал журналистам руководитель совместных учений Александр Юлдашев.

Учения проходили с 18 по 20 января. В ходе их проведения экипажи кораблей Военно-морских сил (ВМС) САР отработали действия по поиску мин на подходе к порту Тартус, воздушное пространство в прибрежной зоне прикрывали боевые расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК "Панцирь-С").

Силами сводного российско-сирийского подразделения подводных диверсионных сил и средств была нейтрализована подводная диверсионная группа условных террористов. Кроме того, в ходе учений военнослужащие российской военной полиции и сирийских подразделений отработали охранные и контрольно-досмотровые мероприятия.