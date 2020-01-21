Один участник войны в Донбассе убил другого из-за спора о Зеленском

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Под Киевом участник боевых действий в Донбассе застрелил другого "ветерана" из-за спора о том, кто лучший президент Украины – Владимир Зеленский или экс-глава государства Петр Порошенко. Об этом сообщает издание "Факты.ua" со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.
"Накануне они вместе выпивали. Потом в какой-то момент между ними разгорелась ссора. Мужчины начали спорить о том, какой из президентов Украины более эффективен — Петр Порошенко или Владимир Зеленский", - рассказали в правоохранительных органах.
12 декабря 2019, 17:36Украинский военнослужащий заявил, что его обвиняют в убийстве Шеремета
Конфликт продолжился, когда мужчины сели в автомобиль и отправились домой.
"Видимо, когда аргументов в споре больше не осталось, водитель притормозил, взял охотничье ружье, которое было у него в машине, и выстрелил в своего оппонента. Смерть наступила мгновенно", — добавил представитель полиции.
По информации издания, на данный момент решается вопрос об избрании для подозреваемого меры пресечения.
Ранее бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в ВСУ за последние годы резко вырос уровень преступности. Так, с апреля 2014 по конец 2018 года фигурантами уголовных дел стали 43 тысячи военнослужащих, то есть около четверти всего состава украинской армии. Жаловался прокурор и на пьянство среди военных.
При этом самыми распространенными преступлениями украинских солдат стали самовольный уход со службы, дезертирство, присвоение военного имущества и его утрата, неподчинение командирам, халатность, нарушение уставных норм и правил обращения с оружием, уклонение от службы и превышение полномочий. Кроме того, военные часто совершали кражи, грабежи, изнасилования и убийства.