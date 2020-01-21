Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T02:53+0300
https://ria.ru/20200121/1563653694.html
СМИ: принц Гарри отправился в Канаду для воссоединения с женой и сыном
https://cdn22.img.ria.ru/images/156320/31/1563203103_0:77:3072:1805_1036x0_80_0_0_93ff9c0a6dccb94ac2bf844bdd4051d6.jpg
РИА Новости

СМИ: принц Гарри отправился в Канаду для воссоединения с женой и сыном

02:53 21.01.2020
2955
© AP Photo / Daniel Leal-Olivas/Pool PhotoБританский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассексская
Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассексская
© AP Photo / Daniel Leal-Olivas/Pool Photo
Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассексская
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Британский принц Гарри в понедельник вечером покинул Великобританию и отправился в Канаду, где сейчас находятся его жена Меган Маркл с их сыном Арчи, сообщает газета Telegraph.
По информации издания, принц Гарри отправился в Канаду из лондонского аэропорта Хитроу в понедельник вечером после того, как принял участие в Британско-африканском инвестиционном саммите, где встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Ранее газета Independent сообщала, что герцог и герцогиня Сассекские заявляли о своем желании переехать в Канаду вместе со своим восьмимесячным сыном Арчи.
Вечером 8 января принц Гарри и его супруга Меган объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и зарабатывать самостоятельно, продолжая, впрочем, выполнять обязанности членов королевской семьи. Кроме того, они сообщили, что намерены делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. В понедельник в загородном дворце королевы в Норфолке Гарри отвечал на вопросы ближайших родственников, недовольных его неожиданным решением покинуть круг высокопоставленных членов королевской семьи.
Британский принц Гарри в Букингемском дворце в Лондоне
20 января, 03:02
Принц Гарри рассказал о решении отказаться от королевских обязанностей
161122012
Обсудить 1
Меган МарклПринц ГарриВеликобританияКанадаВ мире
Рекомендуем
Британский принц Гарри в Букингемском дворце в Лондоне
Принц Гарри рассказал о решении отказаться от королевских обязанностей
Балерина Анастасия Волочкова
Волочкова анонсировала свою свадьбу
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка во время торжественного мероприятия, посвященного 298-й годовщине образования российской прокуратуры
В Кремле назвали причину освобождения Чайки от должности
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран признал, что попал двумя ракетами в украинский Boeing
ООО «Нафтан» - один из двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Человеческий скелет, обнаруженный в заброшенном доме в индонезийской деревне
В Индонезии в заброшенном доме нашли сидящий на диване скелет в плаще
Саудовская Аравия
В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
Стоп-кадр из видеорепортажа Белых касок о предполагаемой химической атаке в Думе, опубликованного BBC
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Женщина проходит мимо огромного украинского флага в центре Киева
В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
Юрий Чайка
Генпрокурор Юрий Чайка покидает свой пост
Автомобиль полиции в Киеве
Один участник войны в Донбассе убил другого из-за спора о Зеленском
Американский стратегический разведывательный беспилотник Global Hawk
Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники
Президент США Дональд Трамп
Прения по импичменту Трампа начнутся в среду
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
00:54Совфед рассмотрит вопрос об утверждении Краснова генпрокурором
00:51Соловьев назвал состав нового правительства удивительным
00:50В Мексике ограбили автобус с польскими туристами, сообщает СМИ
00:42Политологи рассказали, чем в первую очередь займется новый кабмин
00:31В ВОЗ рассказали о количестве заболевших новым коронавирусом из Китая
Лента новостейМолния