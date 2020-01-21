СМИ: принц Гарри отправился в Канаду для воссоединения с женой и сыном

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Британский принц Гарри в понедельник вечером покинул Великобританию и отправился в Канаду, где сейчас находятся его жена Меган Маркл с их сыном Арчи, сообщает газета Telegraph.
По информации издания, принц Гарри отправился в Канаду из лондонского аэропорта Хитроу в понедельник вечером после того, как принял участие в Британско-африканском инвестиционном саммите, где встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Ранее газета Independent сообщала, что герцог и герцогиня Сассекские заявляли о своем желании переехать в Канаду вместе со своим восьмимесячным сыном Арчи.
Вечером 8 января принц Гарри и его супруга Меган объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и зарабатывать самостоятельно, продолжая, впрочем, выполнять обязанности членов королевской семьи. Кроме того, они сообщили, что намерены делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. В понедельник в загородном дворце королевы в Норфолке Гарри отвечал на вопросы ближайших родственников, недовольных его неожиданным решением покинуть круг высокопоставленных членов королевской семьи.