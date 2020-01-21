СМИ: принц Гарри отправился в Канаду для воссоединения с женой и сыном

По информации издания, принц Гарри отправился в Канаду из лондонского аэропорта Хитроу в понедельник вечером после того, как принял участие в Британско-африканском инвестиционном саммите, где встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Вечером 8 января принц Гарри и его супруга Меган объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и зарабатывать самостоятельно, продолжая, впрочем, выполнять обязанности членов королевской семьи. Кроме того, они сообщили, что намерены делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. В понедельник в загородном дворце королевы в Норфолке Гарри отвечал на вопросы ближайших родственников, недовольных его неожиданным решением покинуть круг высокопоставленных членов королевской семьи.