Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках

КИЕВ, 21 янв – РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что в конституции Украины необходимо закрепить норму о традиционных семьях, в которых браки заключают мужчины с женщинами.
Ранее в Раде было создано крупнейшее межфракционное объединение "Ценности. Достоинство. Семья". В него вошли более 300 депутатов.
"Я к однополым бракам отношусь примерно так: нужно закрепить в конституции традиционные семьи, где мужчина и женщина должны создавать семьи. Если у людей есть какие-то другие виденья этого – это их личное дело, но делать это частью конституции и наоборот это подталкивать, я считаю странной историей", - сказала Тимошенко в эфире программы "Свобода слова".
При этом, по словам Тимошенко, она намерена изучить программу межфракционного объединения, и если оно действительно защищает традиционные отношения, ее фракция рассмотрит вопрос присоединения к нему.