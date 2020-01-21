Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках

"Я к однополым бракам отношусь примерно так: нужно закрепить в конституции традиционные семьи, где мужчина и женщина должны создавать семьи. Если у людей есть какие-то другие виденья этого – это их личное дело, но делать это частью конституции и наоборот это подталкивать, я считаю странной историей", - сказала Тимошенко в эфире программы "Свобода слова".