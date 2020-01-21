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Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
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РИА Новости

Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках

01:07 21.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Архивное фото
КИЕВ, 21 янв – РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что в конституции Украины необходимо закрепить норму о традиционных семьях, в которых браки заключают мужчины с женщинами.
Ранее в Раде было создано крупнейшее межфракционное объединение "Ценности. Достоинство. Семья". В него вошли более 300 депутатов.

"Я к однополым бракам отношусь примерно так: нужно закрепить в конституции традиционные семьи, где мужчина и женщина должны создавать семьи. Если у людей есть какие-то другие виденья этого – это их личное дело, но делать это частью конституции и наоборот это подталкивать, я считаю странной историей", - сказала Тимошенко в эфире программы "Свобода слова".

При этом, по словам Тимошенко, она намерена изучить программу межфракционного объединения, и если оно действительно защищает традиционные отношения, ее фракция рассмотрит вопрос присоединения к нему.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
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