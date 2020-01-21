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РИА Наука
2020-01-21T01:05+0300
https://ria.ru/20200121/1563653077.html
Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
https://cdn23.img.ria.ru/images/155255/66/1552556667_0:99:1920:1179_1036x0_80_0_0_7b8fd872f4ef9f2ede8fbf53f49cd7de.jpg
РИА Новости

Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер

01:05 21.01.2020
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CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС
CC0 / skeeze /
Вид Земли с МКС. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Специалисты МГТУ им. Баумана предлагают разместить на околоземной орбите 27-тонный суперкомпьютер, а энергию для его работы получать от солнечных батарей, говорится в тезисах доклада специалистов университета, опубликованных в сборнике к предстоящей научной конференции по космонавтики - "Королевским чтениям". Сама научная конференция пройдет в Москве с 28 по 31 января.
"В докладе рассматривается проект создания орбитальной супер-ЭВМ космического базирования производительностью 1,5 петафлопса (суперкомпьютер "Ломоносов" обладает производительностью 1,3 петафлопса – ред.), на базе солнечной электростанции мощностью 600 кВт", - говорится в материалах.
Сам спутник-суперкомпьютер, по расчетам, должен иметь массу около 27 тонн, оснащен панелями солнечных батарей и радиационными теплообменниками. Чтобы спутник был максимально освещен на всем участке полета, он должен находиться на высоте в 700 километров над поверхностью Земли.
Создание суперкомпьютера, утверждают авторы, позволяет использовать энергию Солнца на месте, без разработки способов ее передачи на Землю. Кроме того, в отличие от создания орбитального завода, когда необходимы средства доставки ресурсов и доставки готовой продукции на Землю, создание летающего суперкомпьютера требует только объемных каналов связи для передачи информации на планету.
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РИА НаукаКосмос - РИА НаукаМГТУ имени БауманаРоссия
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