Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер

Сам спутник-суперкомпьютер, по расчетам, должен иметь массу около 27 тонн, оснащен панелями солнечных батарей и радиационными теплообменниками. Чтобы спутник был максимально освещен на всем участке полета, он должен находиться на высоте в 700 километров над поверхностью Земли.

Создание суперкомпьютера, утверждают авторы, позволяет использовать энергию Солнца на месте, без разработки способов ее передачи на Землю. Кроме того, в отличие от создания орбитального завода, когда необходимы средства доставки ресурсов и доставки готовой продукции на Землю, создание летающего суперкомпьютера требует только объемных каналов связи для передачи информации на планету.