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Совет Госдумы обсудит президентский проект о поправке в конституцию
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РИА Новости

Совет Госдумы обсудит президентский проект о поправке в конституцию

00:14 21.01.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Совет Госдумы на внеочередном заседании во вторник обсудит внесенный президентом законопроект о поправке в Конституцию России.
Предлагаемые поправки президент озвучил в послании Федеральному собранию 15 января. В понедельник законопроект был внесен на рассмотрение Думы.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, профильный комитет по госстроительству и законодательству рассмотрит президентскую инициативу также во вторник.
В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.
Часть предложений касается полномочий Государственной думы и Совета федерации: нижняя палата получит право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров. Утверждение кандидатур на посты министров иностранных и внутренних дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям и юстиции предлагается после консультаций с Совфедом. Также, согласно законопроекту, верхняя палата по представлению главы государства будет назначать и освобождать от должности генпрокурора и его заместителей, а также прекращать полномочия глав Конституционного и Верховного судов, их заместителей и судей.
В том числе законопроектом предлагается закрепить в конституции регулярную индексацию пенсий в России, а также минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума.
Конституция Российской Федерации
Вчера, 21:05
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