Совет Госдумы обсудит президентский проект о поправке в конституцию

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Совет Совет Госдумы на внеочередном заседании во вторник обсудит внесенный президентом законопроект о поправке в Конституцию России

Предлагаемые поправки президент озвучил в послании Федеральному собранию 15 января. В понедельник законопроект был внесен на рассмотрение Думы.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, профильный комитет по госстроительству и законодательству рассмотрит президентскую инициативу также во вторник.

В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.

Часть предложений касается полномочий Государственной думы и Совета федерации: нижняя палата получит право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров. Утверждение кандидатур на посты министров иностранных и внутренних дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям и юстиции предлагается после консультаций с Совфедом. Также, согласно законопроекту, верхняя палата по представлению главы государства будет назначать и освобождать от должности генпрокурора и его заместителей, а также прекращать полномочия глав Конституционного и Верховного судов, их заместителей и судей.