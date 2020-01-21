В Раде не видят нужды в проведении досрочных парламентских выборов

"Лично я сегодня не вижу предпосылок для роспуска парламента ни с точки зрения законодательства, ни с точки зрения эффективности работы", - сказал Разумков в понедельник в эфире программы "Свобода слова", отвечая на вопрос ведущего о том, рассматривает ли президентская партия "Слуга народа" возможность проведения досрочных выборов в Раду.