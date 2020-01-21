В Раде не видят нужды в проведении досрочных парламентских выборов

КИЕВ, 21 янв – РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что не видит предпосылок для роспуска парламента ни с законодательной точки зрения, ни с точки зрения эффективности работы.
Рада в пятницу провела последнее заседание в пленарном режиме. Спикер парламента Дмитрий Разумков объявил о закрытии второй сессии. Согласно календарному плану, новая сессия парламента откроется в феврале и продлится до середины июля.
"Лично я сегодня не вижу предпосылок для роспуска парламента ни с точки зрения законодательства, ни с точки зрения эффективности работы", - сказал Разумков в понедельник в эфире программы "Свобода слова", отвечая на вопрос ведущего о том, рассматривает ли президентская партия "Слуга народа" возможность проведения досрочных выборов в Раду.
При этом он напомнил, что после выборов, которые прошли в 2019 году, у парламента есть год иммунитета.
Разумков также отметил, что в целом парламент, по его мнению, работает достаточно эффективно.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля 2019 года. Парламентарии избирались на полный срок в пять лет.
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