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Туризм
2020-01-21T03:16+0300
https://ria.ru/20200121/1563646009.html
На Шри-Ланке слон зашел в отель и опрокинул настольную лампу
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РИА Новости

На Шри-Ланке слон зашел в отель и опрокинул настольную лампу

03:16 21.01.2020
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© @upidaisyСлон по имени Натта Кота в отеле на Шри-Ланке. Стоп-кадр видео
Слон по имени Натта Кота в отеле на Шри-Ланке. Стоп-кадр видео
© @upidaisy
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. На Шри-Ланке стало вирусным видео в соцсети, на котором слон проник в гостиницу, неспешно исследовал помещение, опрокинув настольную лампу, сообщает NDTV.
Ролик опубликовала гостья гостиницы. Она подписала публикацию так: "Проснулась от сообщения моей мамы. Она написала, что слон бродит по отелю".
За два дня видео посмотрели почти четыре миллиона раз. Под ним оставили сотни тысяч лайков и комментариев. Некоторым пользователям показалось, что слон будто ходит на цыпочках, беспокоясь о сне постояльцев отеля. Кто-то пошутил, что он искал коридорного для того, чтобы тот помог ему с чемоданом.
Предполагается, что слона зовут Натта Кота. Его опознали по сломанному хвосту. Животное часто приходит именно в эту гостиницу. Сотрудники называют его своим любимым гостем и просят посетителей соблюдать дистанцию и уважать личное пространство слона.
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