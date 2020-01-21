На Шри-Ланке слон зашел в отель и опрокинул настольную лампу

За два дня видео посмотрели почти четыре миллиона раз. Под ним оставили сотни тысяч лайков и комментариев. Некоторым пользователям показалось, что слон будто ходит на цыпочках, беспокоясь о сне постояльцев отеля. Кто-то пошутил, что он искал коридорного для того, чтобы тот помог ему с чемоданом.