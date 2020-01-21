На Шри-Ланке слон зашел в отель и опрокинул настольную лампу

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. На Шри-Ланке стало вирусным видео в соцсети, на котором слон проник в гостиницу, неспешно исследовал помещение, опрокинув настольную лампу, сообщает NDTV.
woke up to a text from my mom about how a wild elephant went into a Sri Lankan hotel and gently wandered around while poking stuff with his trunk pic.twitter.com/C2biQT8C30— Upuli 🇱🇰 (@upidaisy) January 19, 2020
Ролик опубликовала гостья гостиницы. Она подписала публикацию так: "Проснулась от сообщения моей мамы. Она написала, что слон бродит по отелю".
За два дня видео посмотрели почти четыре миллиона раз. Под ним оставили сотни тысяч лайков и комментариев. Некоторым пользователям показалось, что слон будто ходит на цыпочках, беспокоясь о сне постояльцев отеля. Кто-то пошутил, что он искал коридорного для того, чтобы тот помог ему с чемоданом.
Предполагается, что слона зовут Натта Кота. Его опознали по сломанному хвосту. Животное часто приходит именно в эту гостиницу. Сотрудники называют его своим любимым гостем и просят посетителей соблюдать дистанцию и уважать личное пространство слона.