В ДНР ответили на заявление Киева о силовом захвате Донбасса

ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Любая попытка наступления на Любая попытка наступления на Донбасс закончится "тотальным усмирением" вооруженных сил Украины, поскольку в самопровозглашенной Донецкой народной республике знают, чего ожидать от Киева, заявил РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

Ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил о готовности вооруженных сил Украины приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.

Итоги дня Украина готова применить силу: новые заявление по Донбассу

"В ДНР в курсе всех этих самоубийственных для Киева прожектов, мы знаем чего можно ожидать и готовы к любым глупостям со стороны Украины. Любая попытка массированного наступления со стороны Украины закончится для Киева тотальным усмирением", - сказал Бердичевский.

Он отметил , что заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос очередной раз продемонстрировал отсутствие договороспособности и миролюбия Киева.

"Нам давно известны эти планы по зачистке и геноциду Донбасса, странным и непонятным образом подобные планы и действия "Исламского государства"* оцениваются мировым сообществом как радикализм и терроризм, однако украинское государство до сих пор считается рукопожатым в так вызываемом "цивилизованном" мире Запада", - отметил собеседник агентства.