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В ДНР ответили на заявление Киева о силовом захвате Донбасса
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РИА Новости

В ДНР ответили на заявление Киева о силовом захвате Донбасса

22:30 20.01.2020 (обновлено: 01:41 21.01.2020)
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© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБоец народной милиции ДНР в окрестностях села Коминтерново Донецкой области
Боец народной милиции ДНР в окрестностях села Коминтерново Донецкой области
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Любая попытка наступления на Донбасс закончится "тотальным усмирением" вооруженных сил Украины, поскольку в самопровозглашенной Донецкой народной республике знают, чего ожидать от Киева, заявил РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил о готовности вооруженных сил Украины приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
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"В ДНР в курсе всех этих самоубийственных для Киева прожектов, мы знаем чего можно ожидать и готовы к любым глупостям со стороны Украины. Любая попытка массированного наступления со стороны Украины закончится для Киева тотальным усмирением", - сказал Бердичевский.
Он отметил , что заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос очередной раз продемонстрировал отсутствие договороспособности и миролюбия Киева.
"Нам давно известны эти планы по зачистке и геноциду Донбасса, странным и непонятным образом подобные планы и действия "Исламского государства"* оцениваются мировым сообществом как радикализм и терроризм, однако украинское государство до сих пор считается рукопожатым в так вызываемом "цивилизованном" мире Запада", - отметил собеседник агентства.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
24721103
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Владислав БердичевскийСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"Усмирение"? Это что то новое придумали. Из царско-казацко -нагаечного лексикона.
20 января, 22:53
николай агнин
1100041
Чего-то хохлы не совсем понимают. Если они собираются полномасштабно применять армию против своих граждан, значит это уже не граждане Украины по факту. Ну а если так, то Россия должна защитить уже своих и ещё не своих граждан и ответить Киеву по полной. Мне кажется, что так и будет в случае чего.
20 января, 23:08
ВНВ. Нордман
3500100
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