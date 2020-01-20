Юристы Белого дома назвали импичмент опасным нарушением конституции

ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости, Татьяна Смайловски. Команда юристов президента США Команда юристов президента США Дональда Трампа направила в сенат в понедельник 171-страничный меморандум с аргументацией против выдвинутых обвинений и процесса импичмента как такового.

Документ был опубликован Белым домом . Юристы Белого дома назвали статьи импичмента, подготовленные демократами, "оскорблением Конституции и демократических институтов" США. "Сами статьи - и сфальсифицированный процесс, который привел к этому - являются наглым политическим шагом демократов палаты представителей, который должен быть отвергнут", - говорится в меморандуме.

Юристы Трампа утверждают, что проводимый демократами процесс "нарушил каждый прецедент и каждый принцип справедливости", который соблюдался на прошлых процедурах импичмента. "Все это является опасным нарушением конституции, которое сенат должен незамедлительно и решительно осудить", - подчеркивается в документе.

Палата представителей на прошлой неделе передала дело по импичменту в сенат для проведения процесса над президентом. К присяге был приведен председатель Верховного суда Джон Робертс, который будет председательствовать на процессе, и сенаторы, которые будут исполнять обязанности присяжных. Сторону обвинения возглавит глава комитета по разведке палаты представителей демократ Адам Шифф. В его команду также входят шесть конгрессменов: Джерри Надлер, Хаким Джефрис, Зои Лофгрен, Вал Демингс, Сильвиа Гарсиа, Джейсон Кроу. Сторону защиты возглавит юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне.