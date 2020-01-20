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Юристы Белого дома назвали импичмент опасным нарушением конституции
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РИА Новости

Юристы Белого дома назвали импичмент опасным нарушением конституции

21:49 20.01.2020 (обновлено: 21:59 20.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости, Татьяна Смайловски. Команда юристов президента США Дональда Трампа направила в сенат в понедельник 171-страничный меморандум с аргументацией против выдвинутых обвинений и процесса импичмента как такового.
Документ был опубликован Белым домом. Юристы Белого дома назвали статьи импичмента, подготовленные демократами, "оскорблением Конституции и демократических институтов" США. "Сами статьи - и сфальсифицированный процесс, который привел к этому - являются наглым политическим шагом демократов палаты представителей, который должен быть отвергнут", - говорится в меморандуме.
Юристы Трампа утверждают, что проводимый демократами процесс "нарушил каждый прецедент и каждый принцип справедливости", который соблюдался на прошлых процедурах импичмента. "Все это является опасным нарушением конституции, которое сенат должен незамедлительно и решительно осудить", - подчеркивается в документе.
Палата представителей на прошлой неделе передала дело по импичменту в сенат для проведения процесса над президентом. К присяге был приведен председатель Верховного суда Джон Робертс, который будет председательствовать на процессе, и сенаторы, которые будут исполнять обязанности присяжных. Сторону обвинения возглавит глава комитета по разведке палаты представителей демократ Адам Шифф. В его команду также входят шесть конгрессменов: Джерри Надлер, Хаким Джефрис, Зои Лофгрен, Вал Демингс, Сильвиа Гарсиа, Джейсон Кроу. Сторону защиты возглавит юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне.
Трамп стал третьим президентом в истории, кому объявили импичмент. Демократы заявляют, что Трамп задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена и его сына. Тем самым Трамп превысил полномочия, а затем еще и препятствовал конгрессу в расследовании, говорится в резолюции по импичменту. Трамп заявляет, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.
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