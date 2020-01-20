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Зеленский ответил на вопрос об отношениях с Путиным
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РИА Новости

Зеленский ответил на вопрос об отношениях с Путиным

21:46 20.01.2020 (обновлено: 22:28 20.01.2020)
13972
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "нормандском формате" в Елисейском дворце. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Times of Israel рассказал о положительных результатах диалога с российским лидером Владимиром Путиным.
Журналист спросил у Зеленского, как развиваются его отношения с Путиным. Украинский лидер ответил, что на сегодняшний день можно говорить о начале диалога.
Зеленский отметил, что несколько раз созванивался с президентом России и им удалось выстроить формат общения, который позволил дважды провести обмен удерживаемыми лицами, а также вернуть участвовавшие в керченском инциденте корабли ВМС Украины.
"После трех лет без встреч нам удалось договориться о "нормандском формате", — подчеркнул украинский лидер.
Он также выразил надежду, что Путин понимает его позицию и согласен с тем, что Украина является независимым государством.
"Мы большая страна, крупнейшая в Европе. Я думаю, он понимает это", — добавил Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире партии после парламентских выборов в Киеве. 21 июля 2019
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Зеленский сравнил отсутствие диалога с Путиным с бегом на месте
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Да пусть Украина будет независимой, лишь бы Евросоюз не спихивал её на содержание России!
20 января, 21:52
ВРВиктор Ростов
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Раздербанили , разворовали , развалили самую крупную по площади (после России) республику Украина. Кто бы сейчас мог подумать о том , что сразу после развала СССР республика с населением в 53 миллиона человек по экономическому развитию и по уровню жизни равна была Франции.. Республика , которая на равне с Россией могла бы запускать самостоятельно спутники в космос и возможно бы сейчас участвовала на МКС. Научные разработки , технические возможности ничем не уступали передовым странам Европы. И где всё это теперь ? Никто даже не знает каково население Украины. Боятся даже провести перепись населения.
20 января, 23:21
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