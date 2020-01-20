Зеленский ответил на вопрос об отношениях с Путиным

Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "нормандском формате" в Елисейском дворце. Архивное фото

Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "нормандском формате" в Елисейском дворце

Журналист спросил у Зеленского, как развиваются его отношения с Путиным. Украинский лидер ответил, что на сегодняшний день можно говорить о начале диалога.

Зеленский отметил, что несколько раз созванивался с президентом России и им удалось выстроить формат общения, который позволил дважды провести обмен удерживаемыми лицами, а также вернуть участвовавшие в керченском инциденте корабли ВМС Украины.

"После трех лет без встреч нам удалось договориться о "нормандском формате", — подчеркнул украинский лидер.

Он также выразил надежду, что Путин понимает его позицию и согласен с тем, что Украина является независимым государством.