Зеленский ответил на вопрос об отношениях с Путиным

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Times of Israel рассказал о положительных результатах диалога с российским лидером Владимиром Путиным.
Журналист спросил у Зеленского, как развиваются его отношения с Путиным. Украинский лидер ответил, что на сегодняшний день можно говорить о начале диалога.
Зеленский отметил, что несколько раз созванивался с президентом России и им удалось выстроить формат общения, который позволил дважды провести обмен удерживаемыми лицами, а также вернуть участвовавшие в керченском инциденте корабли ВМС Украины.
"После трех лет без встреч нам удалось договориться о "нормандском формате", — подчеркнул украинский лидер.
Он также выразил надежду, что Путин понимает его позицию и согласен с тем, что Украина является независимым государством.
"Мы большая страна, крупнейшая в Европе. Я думаю, он понимает это", — добавил Зеленский.
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