В Госдуме рассказали об изменениях в Конституции

— сокращение числа судей Конституционного суда с 19 до 11 не означает роспуска суда для его нового формирования; сокращение числа судей Конституционного суда с 19 до 11 не означает роспуска суда для его нового формирования; — президент сможет отправить в отставку одного премьер-министра, само правительство продолжит работу с сохранением прежней структуры; президент сможет отправить в отставку одного премьер-министра, само правительство продолжит работу с сохранением прежней структуры; — в Основной закон внесут механизм для предотвращения затягивания назначения парламентом нового правительства; в Основной закон внесут механизм для предотвращения затягивания назначения парламентом нового правительства; — статья 15 Конституции о том, что она имеет высшую юридическую силу, останется неизменной. При этом, согласно поправке, истолкование международных договоров, противоречащее ей, не подлежит исполнению в России. статья 15 Конституции о том, что она имеет высшую юридическую силу, останется неизменной. При этом, согласно поправке, истолкование международных договоров, противоречащее ей, не подлежит исполнению в России.

В свою очередь, представитель президента Павел Крашенинников разъяснил роль Госсовета. По его словам, это будет конституционный орган, который займется рассмотрением вопросов внутренней и внешней политики России. Он будет работать в соответствии с федеральным законом, который примут после внесения поправок в Основной закон.

Первое чтение законопроекта может состояться 23 января, второе — в феврале. К этому времени рабочая группа предложит порядок проведения всероссийского голосования.

По словам Клишаса, оно "может пройти после принятия закона парламентом, граждане будут голосовать за документ целиком".

Поправки в Конституцию

В послании Федеральному собранию на минувшей неделе Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию. Поправки должны затронуть в том числе область социальных гарантий, усилить роль парламента и губернаторов, закрепить статус Госсовета.