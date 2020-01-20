В Госдуме рассказали об изменениях в Конституции

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Представители президента при рассмотрении в Госдуме проекта закона о поправках в Конституцию Андрей Клишас и Павел Крашенинников разъяснили детали готовящихся изменений:
—сокращение числа судей Конституционного суда с 19 до 11 не означает роспуска суда для его нового формирования;
—президент сможет отправить в отставку одного премьер-министра, само правительство продолжит работу с сохранением прежней структуры;
—в Основной закон внесут механизм для предотвращения затягивания назначения парламентом нового правительства;
—статья 15 Конституции о том, что она имеет высшую юридическую силу, останется неизменной. При этом, согласно поправке, истолкование международных договоров, противоречащее ей, не подлежит исполнению в России.
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В свою очередь, представитель президента Павел Крашенинников разъяснил роль Госсовета. По его словам, это будет конституционный орган, который займется рассмотрением вопросов внутренней и внешней политики России. Он будет работать в соответствии с федеральным законом, который примут после внесения поправок в Основной закон.
Первое чтение законопроекта может состояться 23 января, второе — в феврале. К этому времени рабочая группа предложит порядок проведения всероссийского голосования.
По словам Клишаса, оно "может пройти после принятия закона парламентом, граждане будут голосовать за документ целиком".
Поправки в Конституцию
В послании Федеральному собранию на минувшей неделе Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию. Поправки должны затронуть в том числе область социальных гарантий, усилить роль парламента и губернаторов, закрепить статус Госсовета.
Важный блок изменений в Конституцию касается политической структуры, в том числе развития системы сдержек и противовесов. Кроме того, рабочая группа предложила проработать вопрос соотношения государственной и муниципальной власти и затронула тему уважения основных принципов международного права.