Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию

— совершенствование регулирования отдельных вопросов организации публичной власти; совершенствование регулирования отдельных вопросов организации публичной власти;

— вынесение проекта закона о поправках в Конституцию на общероссийское голосование; вынесение проекта закона о поправках в Конституцию на общероссийское голосование;

— гарантию того, что МРОТ составит не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения; гарантию того, что МРОТ составит не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения;

— регулярную индексацию пенсий; регулярную индексацию пенсий;

— формирование Государственного совета, статус которого будет определять отдельный федеральный закон; формирование Государственного совета, статус которого будет определять отдельный федеральный закон;

— назначение премьер-министра и членов правительства президентом после их утверждения Госдумой (главой кабмина и министрами могут быть россияне старше 30 лет, не имеющие второго гражданства или вида на жительство); назначение премьер-министра и членов правительства президентом после их утверждения Госдумой (главой кабмина и министрами могут быть россияне старше 30 лет, не имеющие второго гражданства или вида на жительство);

— президентом может стать гражданин России, достигший 35 лет и постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, без иностранного гражданства; президентом может стать гражданин России, достигший 35 лет и постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, без иностранного гражданства;

— запрет на то, чтобы один и тот же человек занимал пост президента более двух сроков; запрет на то, чтобы один и тот же человек занимал пост президента более двух сроков;

— назначение глав Конституционного и Высшего судов, а также их заместителей и судей Советом Федерации по представлению президента; назначение глав Конституционного и Высшего судов, а также их заместителей и судей Советом Федерации по представлению президента;

— расширение полномочий Конституционного суда (КС по запросу президента проверяет конституционность законов до их подписания главой государства); расширение полномочий Конституционного суда (КС по запросу президента проверяет конституционность законов до их подписания главой государства);

— назначение генпрокурора и его заместителей, а также освобождение от должности Советом Федерации по представлению президента; назначение генпрокурора и его заместителей, а также освобождение от должности Советом Федерации по представлению президента;