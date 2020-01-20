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https://ria.ru/20200120/1563639108.html
Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию
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РИА Новости

Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию

16:21 20.01.2020 (обновлено: 17:58 20.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Владимир Путин внес законопроект о поправках к Конституции на рассмотрение Государственной думы.

"Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии Клишас, Крашенинников и Хабриева", — заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Согласно базе данных Думы, предложения по изменениям в Основной закон включают:
совершенствование регулирования отдельных вопросов организации публичной власти;
вынесение проекта закона о поправках в Конституцию на общероссийское голосование;
гарантию того, что МРОТ составит не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения;
регулярную индексацию пенсий;
формирование Государственного совета, статус которого будет определять отдельный федеральный закон;
назначение премьер-министра и членов правительства президентом после их утверждения Госдумой (главой кабмина и министрами могут быть россияне старше 30 лет, не имеющие второго гражданства или вида на жительство);
президентом может стать гражданин России, достигший 35 лет и постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, без иностранного гражданства;
запрет на то, чтобы один и тот же человек занимал пост президента более двух сроков;
назначение глав Конституционного и Высшего судов, а также их заместителей и судей Советом Федерации по представлению президента;
расширение полномочий Конституционного суда (КС по запросу президента проверяет конституционность законов до их подписания главой государства);
назначение генпрокурора и его заместителей, а также освобождение от должности Советом Федерации по представлению президента;
избрание депутатами Государственной думы граждан, достигших 21 года и не имеющих иностранного гражданства либо вида на жительство.
Комитет Госдумы по госстроительству рассмотрит президентский законопроект на заседании 21 января.
Андрей Клишас
Вчера, 16:40
Клишас рассказал о деятельности рабочей группы по Конституции
Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон будет собираться не реже двух раз в неделю, рассказал РИА Новости сопредседатель группы Андрей Клишас.
"Вопросов для рассмотрения много. <...> Необходима также разработка и регламентация самих поправок: например, определить порядок и последовательность внесения и рассмотрения кандидатур, регламент урегулирования разногласий и много других вопросов", — уточнил сенатор.

Поправки в Конституцию

В послании Федеральному собранию на минувшей неделе Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию. Поправки должны затронуть в том числе область социальных гарантий, усилить роль парламента, закрепить статус Госсовета, повысить роль губернаторов.
Конституция Российской Федерации. 1993 год
16 января, 12:13Сказано в эфире
Внесение поправок в Конституцию. Чего ждут участники рабочей группы?
Сегодня сопредседатели рабочей группы, созданной по поручению главы государства для подготовки предложений о внесении поправок в Основной закон, изложили свои инициативы в письме Путину.
По мнению авторов проекта, одним из ключевых вопросов должно стать определение роли и статуса Государственного совета в системе власти и выработка ключевых принципов его взаимодействия с другими госорганами.
Важный блок изменений в Конституцию касается политической структуры, в том числе развития системы сдержек и противовесов. Кроме того, рабочая группа предложила проработать вопрос соотношения государственной и муниципальной власти и затронула тему уважения основных принципов международного права. Так, встроенные в российскую правовую систему международные договоры становятся ее частью и "в силу положений статьи 4 и части 1 статьи 15 Конституции должны подчиняться ее действию".
Конституция Российской Федерации
Вчера, 14:35
Песков: формат голосования по изменению Конституции пока не определен
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Госдума РФДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Конституция антинародная, написана под одного человека. Теперь получается ее подправят под другого человека. Получается по старому Фоменковскому приколу: Хочу жить вечно, пока получается. Брежнев скромнее был. И народ его до сих пор с теплотой вспоминает.
20 января, 16:27
ЮКЮрий Князев
1462444113
Да поскорей бы уже ввели, что бы либералы перестали ныть. А ну да, они дальше будут ныть как всё плохо...
20 января, 16:29
Jordex Def
85000286
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