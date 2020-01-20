Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Владимир Путин внес законопроект о поправках к Конституции на рассмотрение Государственной думы.
"Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии Клишас, Крашенинников и Хабриева", — заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Согласно базе данных Думы, предложения по изменениям в Основной закон включают:
—совершенствование регулирования отдельных вопросов организации публичной власти;
—вынесение проекта закона о поправках в Конституцию на общероссийское голосование;
—гарантию того, что МРОТ составит не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения;
—регулярную индексацию пенсий;
—формирование Государственного совета, статус которого будет определять отдельный федеральный закон;
—назначение премьер-министра и членов правительства президентом после их утверждения Госдумой (главой кабмина и министрами могут быть россияне старше 30 лет, не имеющие второго гражданства или вида на жительство);
—президентом может стать гражданин России, достигший 35 лет и постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, без иностранного гражданства;
—запрет на то, чтобы один и тот же человек занимал пост президента более двух сроков;
—назначение глав Конституционного и Высшего судов, а также их заместителей и судей Советом Федерации по представлению президента;
—расширение полномочий Конституционного суда (КС по запросу президента проверяет конституционность законов до их подписания главой государства);
—назначение генпрокурора и его заместителей, а также освобождение от должности Советом Федерации по представлению президента;
—избрание депутатами Государственной думы граждан, достигших 21 года и не имеющих иностранного гражданства либо вида на жительство.
Комитет Госдумы по госстроительству рассмотрит президентский законопроект на заседании 21 января.
Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон будет собираться не реже двух раз в неделю, рассказал РИА Новости сопредседатель группы Андрей Клишас.
"Вопросов для рассмотрения много. <...> Необходима также разработка и регламентация самих поправок: например, определить порядок и последовательность внесения и рассмотрения кандидатур, регламент урегулирования разногласий и много других вопросов", — уточнил сенатор.
Поправки в Конституцию
В послании Федеральному собранию на минувшей неделе Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию. Поправки должны затронуть в том числе область социальных гарантий, усилить роль парламента, закрепить статус Госсовета, повысить роль губернаторов.
Сегодня сопредседатели рабочей группы, созданной по поручению главы государства для подготовки предложений о внесении поправок в Основной закон, изложили свои инициативы в письме Путину.
По мнению авторов проекта, одним из ключевых вопросов должно стать определение роли и статуса Государственного совета в системе власти и выработка ключевых принципов его взаимодействия с другими госорганами.
Важный блок изменений в Конституцию касается политической структуры, в том числе развития системы сдержек и противовесов. Кроме того, рабочая группа предложила проработать вопрос соотношения государственной и муниципальной власти и затронула тему уважения основных принципов международного права. Так, встроенные в российскую правовую систему международные договоры становятся ее частью и "в силу положений статьи 4 и части 1 статьи 15 Конституции должны подчиняться ее действию".