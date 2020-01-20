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Эксперт в США прокомментировала итоги берлинской конференции
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РИА Новости

Эксперт в США прокомментировала итоги берлинской конференции

20:51 20.01.2020 (обновлено: 22:07 20.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Участники церемонии фотографирования глав делегаций-участников Международной конференции по Ливии в Берлине
 Участники церемонии фотографирования глав делегаций-участников Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Конференция в Берлине свела вместе действующие силы ливийского кризиса, но не разрешила проблему соблюдения эмбарго на поставки оружия, сказала РИА Новости Джованна Де Майо, приглашенный научный сотрудник вашингтонского Брукингского института.
В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
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"Международное сообщество наконец признаёт очевидную правду: ливийский кризис — не внутренний, это международный кризис. Так что важной частью конференции стало то, что удалось каждое действующее лицо, вовлеченное в кризис, привлечь за стол (переговоров) и убедить согласиться по конкретным вопросам, а именно по оружейному эмбарго и прекращению огня", - сказала Де Майо.
"Конференция свела вместе действующие лица ливийского кризиса, крупные силы в ливийском конфликте, которые действовали за кулисами. Сейчас они вернулись за стол переговоров и разговаривают о том, как продвигаться вперед", - уточнила эксперт.
"В то же время это в любом случае не большое достижение, потому что не появилось механизма улучшения оружейного эмбарго, которое остается основной проблемой. Нет определения того, как отслеживать и контролировать режим эмбарго", - добавила она.
По ее словам, противоборствующие стороны на местах не присутствовали за столом переговоров, однако они согласились с выводами конференции.
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Исследователь также отметила, что перемирие в Ливии очень слабо и нестабильно.
"Что касается прекращения огня, было одно достижение — Саррадж и Хафтар согласились выдвинуть (членов) совместной военной комиссии в формате 5+5, чтобы отслеживать прекращение огня. Тем не менее, основная проблема ливийского кризиса, - это эмбарго на поставки оружия, поскольку разные группы стран поддерживают две стороны конфликта и предоставляют им вооружения. Разумеется, это повышает нестабильность в стране", - отметила она.
Она уточнила, что даже непосредственно перед конференцией враждебные действия продолжались. Так, силы Халифы Хафтара перекрыли трубопровод Хамада-Завия, что заставило корпорацию NOC ограничить производство на нефтяных полях Шарара и Эль-Фил.
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"Надеюсь, что стороны, поддерживающие Хафтара, будут контролироваться лучше. Ситуация нестабильная, я настроена не оптимистично. Важно найти политическое решение через политический процесс в Ливии, без внешнего вмешательства", - сказала она.
"Необходимо, чтобы поддержка (противоборствующих сторон) на местах, предоставление оружия и военного потенциала прекратились. Если это не прекратится, то стороны, особенно сторона Хафтара, продолжат пытаться захватить больше территории, чтобы иметь лучшие позиции к началу переговоров. Так что вы правы — привлечение внешних сил за стол переговоров — это ключ к доступу на места", - заключила она.
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Конференция по Ливии в БерлинеПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджЛивияСШАБерлин (город)В мире
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