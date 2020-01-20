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https://ria.ru/20200120/1563649673.html
МИД напомнил США, что ДНЯО не лишал Иран права на обогащение урана
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РИА Новости

МИД напомнил США, что ДНЯО не лишал Иран права на обогащение урана

20:31 20.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москва призывает Вашингтон перестать вводить мировое сообщество в заблуждение утверждениями, что Иран не имеет права на обогащение урана, заявили в понедельник в российском дипведомстве.
Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил журналистам, что СБ ООН, следуя некоему стандарту, принял резолюцию, запрещающую Ирану обогащать уран.
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"Считаем необходимым отреагировать на заявление специального представителя США по Ирану Хука о существовании некоего "ооновского стандарта", запрещающего Исламской Республике Иран заниматься обогащением урана. К сожалению, подобное мифотворчество давно в порядке вещей в американских подходах к ядерному нераспространению. Откровенное манипулирование общеизвестными фактами, как ни печально, стало нормой для представителей одного из крупнейших государств, претендующего на авторитет в ядерном нераспространении. В данном случае мы имеем дело, по сути, с обвинением СБ ООН в принятии решений, противоречащих Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)", - говорится в комментарии МИД РФ.
В российском дипведомстве напомнили, что договор закрепляет за всеми подписавшими его государствами право на освоение мирного атома. В статье IV ДНЯО прямо сказано, что "никакое положение настоящего Договора не следует трактовать как затрагивающее неотъемлемое право всех участников Договора развивать исследования, производство и использование ядерной энергии в мирных целях без дискриминации и в соответствии со статьями I и II настоящего Договора".
"Иными словами, ДНЯО не накладывает никаких ограничений на неядерные страны с точки зрения обогащения урана или развития иных стадий ядерного топливного цикла. Условие только одно: все работы должны быть направлены на мирные цели и находиться под контролем МАГАТЭ", - подчеркнули в МИД.
Касаясь ограничений на обогащение урана, которые были предусмотрены санкционными резолюциями СБ ООН в отношении Ирана, в МИД подчеркнули, что "цель навсегда лишить Тегеран законных прав по ДНЯО никогда не стояла".
"Все действовавшие до 2015 года международные ограничения, начиная с резолюции СБ ООН 1696 от 31 июля 2006 года, носили временный характер. Термин "запрет" не употреблялся в решениях Совета Безопасности. В резолюции СБ ООН 1696 и последующих резолюциях речь шла о приостановке. При этом действие вводившихся СБ ООН ограничений было обусловлено выполнением иранской стороной определённых требований, заключавшихся в прояснении имевшихся у МАГАТЭ на тот момент вопросов к Тегерану и всестороннем урегулировании вокруг иранской ядерной программы. Кульминацией этих усилий стало заключение СВПД, после чего все прежние резолюции СБ ООН прекратили своё действие", - отметили в российском дипведомстве.
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США, прежде чем оспаривать право Ирана на обогащение урана, должны думать о своей репутации в области ядерного нераспространения, добавили в МИД.
"Вместо того, чтобы грезить о несуществующих "ооновских стандартах" по американским лекалам, коллегам в США стоило бы всерьёз озаботиться собственной международной репутацией в области ядерного нераспространения, перестать вводить мировое сообщество в заблуждение и незамедлительно обеспечить полное соблюдение требований СВПД и резолюции СБ ООН 2231", - говорится в комментарии МИД РФ.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Договор о нераспространении ядерного оружияМИД РФСовет Безопасности ООНМАГАТЭРоссияИранСШАВ мире
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