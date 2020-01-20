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Эксперт из ОАЭ оценил итоги берлинской конференции по Ливии
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РИА Новости

Эксперт из ОАЭ оценил итоги берлинской конференции по Ливии

19:54 20.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
 Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ДУБАЙ, 20 янв - РИА Новости, Юлия Троицкая. Конференция в Берлине помогла продвинуть установление режима прекращения огня в Ливии, но не предложила решений других важных для политического урегулирования вопросов, высказал мнение РИА Новости эксперт центра передовых исследований "Мустакбаль" из Абу-Даби ученый Шади Абдель Вахаб.
По мнению ученого, не было представлено решений для вопросов, связанных с вмешательством иностранных сил, формированием будущего правительства, участием политических сил, роспуском вооруженных группировок и образованием единой национальной армии.
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В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. Были на саммите и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
"Эта конференция открыла дверь или дорогу перед посредничеством для урегулирования ливийского конфликта путем переговоров под эгидой ООН. Она продвинула механизм прекращения военных операций и идею о необходимости опираться на переговоры, но не проработала такие важные для политического урегулирования в Ливии вопросы, как вмешательство иностранных сил, формирование будущего правительства, участие политических сил во власти, присоединение вооруженных группировок к национальной армии", - отметил Абдель Вахаб.
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По его мнению, шансы на успех берлинской конференции могут быть оценены только спустя какое-то время, и в случае, если на региональные силы будет направлено давление для прекращения их вмешательства в конфликт в Ливии. В противном случае, полагает эксперт, "достижение политического решения конфликта в Ливии в условиях ограниченной легитимности Правительства национального согласия в Триполи и стремления обеих сторон к военным победам выглядит сложным, а берлинскую конференцию может ждать судьба других международных встреч по Ливии, которые не привели к желаемым результатам".
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
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Конференция по Ливии в БерлинеХалифа ХафтарАбу-Даби (эмират)ЕвросоюзЛивияОАЭООНБерлин (город)В мире
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