Эксперт из ОАЭ оценил итоги берлинской конференции по Ливии

ДУБАЙ, 20 янв - РИА Новости, Юлия Троицкая. помогла продвинуть установление режима прекращения огня в Конференция в Берлине помогла продвинуть установление режима прекращения огня в Ливии , но не предложила решений других важных для политического урегулирования вопросов, высказал мнение РИА Новости эксперт центра передовых исследований "Мустакбаль" из Абу-Даби ученый Шади Абдель Вахаб.

По мнению ученого, не было представлено решений для вопросов, связанных с вмешательством иностранных сил, формированием будущего правительства, участием политических сил, роспуском вооруженных группировок и образованием единой национальной армии.

В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. Были на саммите и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.

"Эта конференция открыла дверь или дорогу перед посредничеством для урегулирования ливийского конфликта путем переговоров под эгидой ООН. Она продвинула механизм прекращения военных операций и идею о необходимости опираться на переговоры, но не проработала такие важные для политического урегулирования в Ливии вопросы, как вмешательство иностранных сил, формирование будущего правительства, участие политических сил во власти, присоединение вооруженных группировок к национальной армии", - отметил Абдель Вахаб.

По его мнению, шансы на успех берлинской конференции могут быть оценены только спустя какое-то время, и в случае, если на региональные силы будет направлено давление для прекращения их вмешательства в конфликт в Ливии. В противном случае, полагает эксперт, "достижение политического решения конфликта в Ливии в условиях ограниченной легитимности Правительства национального согласия в Триполи и стремления обеих сторон к военным победам выглядит сложным, а берлинскую конференцию может ждать судьба других международных встреч по Ливии, которые не привели к желаемым результатам".