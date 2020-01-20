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Шойгу обсудил с турецким коллегой ситуацию на Ближнем Востоке
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РИА Новости

Шойгу обсудил с турецким коллегой ситуацию на Ближнем Востоке

19:54 20.01.2020 (обновлено: 20:13 20.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности
 Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с министром обороны Турции Хулуси Акаром обстановку в ближневосточном и североафриканском регионах, сообщает МО РФ.
"Состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К. Шойгу и министра обороны Турецкой Республики Хулуси Акара", - говорится в сообщении.
Уточняется, что стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке и в североафриканском регионе, уделив внимание ситуации в САР и Ливии.
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Хулуси АкарОбострение конфликта в ЛивииВойна в СирииМинистерство обороны ТурцииБлижний ВостокМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуЛивияТурцияСирияРоссияВ мире
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