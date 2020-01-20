Шойгу обсудил с турецким коллегой ситуацию на Ближнем Востоке

"Состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К. Шойгу и министра обороны Турецкой Республики Хулуси Акара", - говорится в сообщении.

Уточняется, что стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке и в североафриканском регионе, уделив внимание ситуации в САР и Ливии.