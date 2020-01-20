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2020-01-20T20:49+0300
https://ria.ru/20200120/1563648751.html
В Одессе продавщица обматерила покупателя из-за украинского языка
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РИА Новости

В Одессе продавщица обматерила покупателя из-за украинского языка

19:48 20.01.2020 (обновлено: 20:49 20.01.2020)
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© Depositphotos / cookiecutterКасса в супермаркете
Касса в супермаркете
© Depositphotos / cookiecutter
Касса в супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Сотрудница магазина в Одессе нецензурно выругалась на покупателя, обратившегося к ней на украинском языке. Об этом сообщает Politeka.
Инцидент произошел в продуктовом отделе. На ролике, опубликованном в Сети, видно, как продавщица ругается с покупателем, который попытался к ней обратиться по-украински.

"Я понимаю, но говорить с тобой не буду. Иди (нецензурно. — Прим. ред.) к себе домой и там разговаривай на украинском языке, но в Одессе ты не будешь на нем разговаривать", — сказала женщина.

Покупатель ответил, что и так находится в родном городе. Продавщица возразила, что в Одессе никто не говорит на украинском.
На Украине регулярно происходят бытовые конфликты из-за языка. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за проводницы, говорившей по-русски, а экс-депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев. Летом 2018 года подполковнику погранслужбы страны сломали челюсть в мариупольском кафе после того, как он потребовал меню на государственном языке, а в ноябре прошлого года бывший мэр Славянска устроил скандал в караоке-баре из-за песен Олега Газманова.
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87511716141022
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Ситуация на УкраинеОдессаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Я разговаривал с одесситом - полковником , бывшим афганцем , он очень резко говорил о бандеровцах. Он говорил , что не менее 70 % одесситов могут говорить на мове , но не будут и не хотят на ней разговаривать. По его мнению , что если бы не было "одесского крематория" , то одесситы более лояльно отнеслись бы к мове. Именно тот трагический случай произвёл резкое неприятие к украинскому языку. И ещё он сокрушался по поводу о количестве погибших в Доме профсоюзов , вернее о той цифре которую озвучивают у нас в России (чуть больше сорока) и этим самым вторят официальным заявлениям Киева. Он уверял , что число сгоревших , погибших в 10 раз больше . Обгоревшие трупы вывозили машинами целую неделю, а всё здание сразу же огородили от глаз жителей.
20 января, 21:06
RARom An
1880101300
Я так думаю, что нация украинцев - это нонсенс. В Одессе все всегда разговаривали по русски и вдруг к ним приходит какая-то нация и говорит, что они живут у неё в стране и должны её уважать. А за что?
20 января, 20:26
nKnakis Kamakis
190150002
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