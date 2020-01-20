Джонсон надеется увеличить инвестиции в Африку после Brexit

"Африка - это континент удивительных, независимых и разнообразных наций. Но у них, у вас - есть некоторые общие черты. Некоторые из вас являются членами Содружества. Но единственное, что объединяет африканские страны, - это амбиции, оптимизм и, по сравнению с большей частью остального мира, довольно ошеломляющие уровни роста. Более половины самых быстрорастущих экономик мира находятся в Африке. Две трети африканских экономик растут быстрее, чем в среднем в мире. Африка - это будущее, и Великобритания должна сыграть огромную и активную роль в этом будущем. И я надеюсь, что вы согласны. Потому что мы являемся партнерами и будем оставаться партнерами, несмотря ни на что", - сказал Джонсон.