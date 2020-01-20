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Джонсон надеется увеличить инвестиции в Африку после Brexit
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РИА Новости

Джонсон надеется увеличить инвестиции в Африку после Brexit

19:14 20.01.2020 (обновлено: 19:15 20.01.2020)
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПремьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ЛОНДОН, 20 янв - РИА Новости, Наталья Копылова. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил надежду на укрепление сотрудничества со странами Африки и увеличение инвестиций в африканский регион после выхода Соединённого Королевства из ЕС. Такое мнение он высказал, выступая в понедельник на первом британо-африканском инвестиционном саммите в Лондоне.
Глава британского правительства отметил экономические и инвестиционные перспективы Африки, а также существующее сотрудничество африканских стран и Великобритании, в том числе в рамках Британского Содружества наций.
"Африка - это континент удивительных, независимых и разнообразных наций. Но у них, у вас - есть некоторые общие черты. Некоторые из вас являются членами Содружества. Но единственное, что объединяет африканские страны, - это амбиции, оптимизм и, по сравнению с большей частью остального мира, довольно ошеломляющие уровни роста. Более половины самых быстрорастущих экономик мира находятся в Африке. Две трети африканских экономик растут быстрее, чем в среднем в мире. Африка - это будущее, и Великобритания должна сыграть огромную и активную роль в этом будущем. И я надеюсь, что вы согласны. Потому что мы являемся партнерами и будем оставаться партнерами, несмотря ни на что", - сказал Джонсон.
Он также отметил, что Великобритания и Африка в начале нового десятилетия предпринимают первые шаги на пути нового партнёрства между своими народами.
"Давайте воспользуемся теми возможностями, которые сегодня открываются перед нами. Давайте строить партнерские отношения на будущее. И давайте вместе начнем писать следующую главу для наших стран и, прежде всего, для всех народов наших стран", - призвал он.
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BrexitБорис ДжонсонВеликобританияАфрикаВ мире
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