В Конституции могут уточнить пункт о гарантиях местного самоуправления

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Президентский проект поправки к Конституции РФ предусматривает уточнение пункта о гарантиях местного самоуправления, а также утверждает принадлежность органов МСУ и органов госвласти к единой системе публичной власти в России.

Законопроект с предлагаемыми изменениями был в понедельник внесен президентом РФ Владимиром Путиным Госдуму . Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Так, статью 132 Конституции, в которой изложены полномочия органов местного самоуправления, предлагается дополнить еще одной частью, согласно которой "органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории".

Также президентским проектом предлагается изложить в новой редакции статью 133 основного закона, в которой обозначены гарантии местного самоуправления в РФ.

"Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате выполнения органами местного самоуправления во взаимодействии с органами государственной власти публичных функций и полномочий, имеющих государственное значение, а также запретом на ограничение прав местного самоуправления, установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами", - указано в проекте поправки.