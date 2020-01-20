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В Конституции могут уточнить пункт о гарантиях местного самоуправления
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РИА Новости

В Конституции могут уточнить пункт о гарантиях местного самоуправления

18:47 20.01.2020 (обновлено: 21:21 20.01.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Президентский проект поправки к Конституции РФ предусматривает уточнение пункта о гарантиях местного самоуправления, а также утверждает принадлежность органов МСУ и органов госвласти к единой системе публичной власти в России.
Законопроект с предлагаемыми изменениями был в понедельник внесен президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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Так, статью 132 Конституции, в которой изложены полномочия органов местного самоуправления, предлагается дополнить еще одной частью, согласно которой "органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории".
Также президентским проектом предлагается изложить в новой редакции статью 133 основного закона, в которой обозначены гарантии местного самоуправления в РФ.
"Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате выполнения органами местного самоуправления во взаимодействии с органами государственной власти публичных функций и полномочий, имеющих государственное значение, а также запретом на ограничение прав местного самоуправления, установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами", - указано в проекте поправки.
Сейчас в Конституции РФ обозначены те же гарантии, но положение о компенсации дополнительных расходов изложено следующим образом: "гарантируется правом… на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти".
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