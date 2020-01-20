Эрдоган заявил об успешных переговорах глав разведок Турции и Сирии

"Самое важное - отношения Хакана (Фидана) с российской, сирийской и иранской сторонами, его коллегами. Эти переговоры проходили успешно", - сказал Эрдоган турецким журналистам, возвращаясь с конференции по Ливии в Берлине. Его цитирует телеканал A Haber.