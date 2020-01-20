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Эрдоган заявил об успешных переговорах глав разведок Турции и Сирии
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РИА Новости

Эрдоган заявил об успешных переговорах глав разведок Турции и Сирии

18:36 20.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
АНКАРА, 20 янв – РИА Новости. Турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщил об успешных переговорах главы Национальной разведывательной организации Турции Хакана Фидана с коллегами из России, Сирии и Ирана.
"Самое важное - отношения Хакана (Фидана) с российской, сирийской и иранской сторонами, его коллегами. Эти переговоры проходили успешно", - сказал Эрдоган турецким журналистам, возвращаясь с конференции по Ливии в Берлине. Его цитирует телеканал A Haber.
Ранее в Москве 13 января прошла трехсторонняя встреча глав разведок России, Сирии и Турции. Дамаск и Анкару на ней представили глава Бюро национальной безопасности Сирии Али Мамлюк и глава Национальной разведывательной организации Турции Фидан.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
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