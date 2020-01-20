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Путин поручил подготовить указ о создании организации по нацполитике
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РИА Новости

Путин поручил подготовить указ о создании организации по нацполитике

18:32 20.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание об итогах научно-практической конференции "Российский Военно-Морской флот в XXI веке" во время посещения Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова в Севастополе
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание об итогах научно-практической конференции Российский Военно-Морской флот в XXI веке во время посещения Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова в Севастополе
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля представить проект указа о создании общероссийской общественно-государственной организации по реализации национальной политики РФ.
"Представить проект указа президента Российской Федерации о создании общероссийской общественно-государственной организации, осуществляющей деятельность по реализации государственной национальной политики Российской Федерации", - говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям.
Срок исполнения - 1 апреля 2020 года.
Также президент поручил правительству обеспечить учет положений Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года при внесении изменений в Стратегию государственной культурной политики на период до 2030 года, Стратегию социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, Основы государственной молодежной политики РФ до 2025 года, Концепцию развития дополнительного образования детей, а также при разработке государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2021-2025 годы". Срок исполнения - 1 декабря 2020 года.
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