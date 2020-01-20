Путин поручил подготовить указ о создании организации по нацполитике

Также президент поручил правительству обеспечить учет положений Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года при внесении изменений в Стратегию государственной культурной политики на период до 2030 года, Стратегию социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, Основы государственной молодежной политики РФ до 2025 года, Концепцию развития дополнительного образования детей, а также при разработке государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2021-2025 годы". Срок исполнения - 1 декабря 2020 года.