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Путин поручил утвердить программу по этнокультурному многообразию
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РИА Новости

Путин поручил утвердить программу по этнокультурному многообразию

18:29 20.01.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на Международной конференции по Ливии в Берлине
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минобрнауки России разработать и утвердить программу научных исследований, связанных с изучением этнокультурного многообразия российского общества и направленных на укрепление общероссийской идентичности, обеспечив реализацию этой программы в 2020 – 2022 годах.
"Минобрнауки России разработать при участии федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук" и утвердить программу научных исследований, связанных с изучением этнокультурного многообразия российского общества и направленных на укрепление общероссийской идентичности, а также обеспечить реализацию этой программы в 2020 – 2022 годах. Срок – 1 апреля 2020 года", - говорится в поручениях по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям.
Ответственные за выполнение поручения - председатель правительства Михаил Мишустин и президент Российской академии наук Александр Сергеев.
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