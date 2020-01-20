Путин поручил утвердить программу по этнокультурному многообразию

"Минобрнауки России разработать при участии федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук" и утвердить программу научных исследований, связанных с изучением этнокультурного многообразия российского общества и направленных на укрепление общероссийской идентичности, а также обеспечить реализацию этой программы в 2020 – 2022 годах. Срок – 1 апреля 2020 года", - говорится в поручениях по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям.