Эксперт назвал пять способов "убить" машину зимой

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Автоэксперт Автоэксперт Илья Пименов рассказал, какие привычки водителей наносят наибольший вред машине зимой. Об этом пишет журнал " За рулем ".

Одной из самых вредных привычек автолюбителей Пименов назвал старт с непрогретым двигателем.

"Хотя бы минимальный прогрев необходим каждому, даже самому современному автомобилю, и не только зимой. Но зимой — в особенности", — утверждает эксперт.

По его словам, пяти минут достаточно для прогрева, тем более что ПДД предусматривают штрафы за стоянку во дворе с включенным двигателем. Также важно в первые несколько минут после старта двигаться плавно, на небольших оборотах двигателя.

Другая опасная привычка — "веселые" старты и торможения. Пробуксовка на светофорах даже с прогретым двигателем способствует ускоренному износу шин и ступичных подшипников, предупреждает Пименов. Кроме того, от этой привычки страдают фрикционы, если трансмиссия автоматическая, и сцепление на машинах с механической коробкой. А резкие торможения изнашивают не только тормозную систему, но и подвеску.

Эксперт призвал избегать поворотов и разворотов с "ручником". Использование стояночного тормоза для этого он назвал издевательством.

"Для начала вытягивается тросик привода, а потом он просто отказывает. Не лучшим образом такие упражнения сказываются и на тормозных суппортах. А если автомобиль с "автоматом", а не с "механикой", — еще и на коробке передач", — пояснил специалист. Он добавил, что хуже всего придется владельцам машин с "вариатором", но у них подобные маневры невозможны из-за конструктивных особенностей.

Пименов также предостерег автовладельцев от привычки не мыть машину зимой. Грязный кузов из-за реагентов больше подвержен коррозии, пояснил эксперт.

"Кроме того, из-за грязи окисляются контакты, быстрее приходит в негодность изоляционный слой электрических проводов. Грязь проникает во все полости, в том числе в трущиеся детали ходовой", — добавил специалист и призвал зимой заезжать на мойку не реже, чем летом.

Стоянка в сугробе также попала в список вредных привычек. Эксперт предупредил, что длительное пребывание под снегом "убивает" все системы автомобиля — электрику, отделку салона, подвеску, трансмиссию, тормоза, пластиковые, резиновые и металлические детали.

"У простоявшего в сугробе автомобиля наверняка окажется разряженным аккумулятор, да и топливо в баке частично теряет свои свойства — из-за испарения, окисления, распада присадок", — добавил Пименов.