Второе чтение проекта о поправке в Конституцию может пройти в феврале

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Второе чтение президентского законопроекта о поправке в Второе чтение президентского законопроекта о поправке в Конституцию РФ может состояться в феврале, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников

Президент РФ Владимир Путин в понедельник внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию РФ. Первое чтение, как ожидается, может состояться в четверг.

"Предполагаем, что это будет в феврале", - сказал депутат, отвечая на вопрос, когда может состояться второе чтение законопроекта.