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В Греции прокомментировали итоги конференции по Ливии в Берлине
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РИА Новости

В Греции прокомментировали итоги конференции по Ливии в Берлине

17:55 20.01.2020
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© AP Photo / Petros GiannakourisМинистр иностранных дел Греции Никос Дендиас
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас
© AP Photo / Petros Giannakouris
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас . Архивное фото
АФИНЫ, 20 янв - РИА Новости. Греция на совете по иностранным делам Евросоюза выразила беспокойство тем, что в итоговом документе берлинской конференции по Ливии отсутствует позиция ЕС относительно меморандумов Турции и правительства Нацсогласия в Триполи, заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас по итогам совета.
Грецию не пригласили не берлинскую конференцию, несмотря на ее настойчивые требования. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Афины используют право вето на политическое решение по Ливии, если "неприемлемое" соглашение Триполи с Анкарой о разграничении морских зон не будет отменено.
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Конференция по Ливии в Берлине в воскресенье завершилась принятием итогового документа, задающего рамки процесса урегулирования в стране, хотя сами стороны конфликта все еще не зафиксировали в письменном виде свои обязательства соблюдать перемирие.
Дендиас сообщил, что при обсуждении итогов на совете ЕС он изложил позицию греческого правительства и, в принципе, отметил берлинские "Итоговые заключения" как позитивный первый шаг.
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"Позитивный, потому что он подтверждает готовность всех сторон найти политическое решение, и позитивный, потому что он подтверждает необходимость применения эмбарго на поставки оружия в Ливию. Но, конечно, это первый и только первый шаг. Все будет оцениваться по последствиям", - сказал Дендиас, заявление которого распространил греческий МИД.
Министр выразил недовольство тем, что в документе не отражена позиция ЕС по меморандумам Турции и ПНС Ливии. В декабре саммит ЕС по инициативе Греции одобрил заявление, где отмечается, что меморандум Турции и Ливии о делимитации морских зон в Средиземном море нарушает суверенные права третьих государств и не может иметь для них правовых последствий.
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"Я выразил беспокойство греческой стороны не только потому, что ее не пригласили на этот процесс, но и прежде всего потому, что в "Итоговые заключения" не были включены данные, которые являются решением саммита - единогласным решением саммита ЕС в декабре. Решением, которое обязательно для нас всех. И, конечно, когда в Берлине присутствовало руководство всех европейских институтов. Высокий представитель (ЕС) господин (Жозеп) Боррель заверил меня, что позиция Европейского союза остается неизменной, что меморандумы незаконны и что эти меморандумы не имеют содержания", - заявил глава МИД.
По его словам, Греция ожидает продолжения берлинского процесса и ожидает включения ее требований на следующих его этапах.
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Президент Турции Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролирующий лишь часть территории страны, в конце ноября подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Турция опубликовала карту морских зон "с учетом турецко-ливийского меморандума". Турция не признает право на шельф за греческими островами.
Греция считает, что Турция пытается присвоить значительную часть греческой исключительной экономической зоны, при том, что Афины и Анкара не согласовали границы ИЭЗ.
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Конференция по Ливии в БерлинеОбострение конфликта в ЛивииПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджКириакос МицотакисХалифа ХафтарНикос ДендиасЕвросоюзЛивияГрецияРеджеп Тайип ЭрдоганБерлин (город)В мире
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