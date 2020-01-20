В Греции прокомментировали итоги конференции по Ливии в Берлине

АФИНЫ, 20 янв - РИА Новости. Греция на совете по иностранным делам Евросоюза выразила беспокойство тем, что в итоговом документе берлинской конференции по Ливии отсутствует позиция ЕС относительно меморандумов Турции и правительства Нацсогласия в Триполи, заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас по итогам совета.

Грецию не пригласили не берлинскую конференцию, несмотря на ее настойчивые требования. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Афины используют право вето на политическое решение по Ливии, если "неприемлемое" соглашение Триполи с Анкарой о разграничении морских зон не будет отменено.

Конференция по Ливии в Берлине в воскресенье завершилась принятием итогового документа, задающего рамки процесса урегулирования в стране, хотя сами стороны конфликта все еще не зафиксировали в письменном виде свои обязательства соблюдать перемирие.

Дендиас сообщил, что при обсуждении итогов на совете ЕС он изложил позицию греческого правительства и, в принципе, отметил берлинские "Итоговые заключения" как позитивный первый шаг.

"Позитивный, потому что он подтверждает готовность всех сторон найти политическое решение, и позитивный, потому что он подтверждает необходимость применения эмбарго на поставки оружия в Ливию. Но, конечно, это первый и только первый шаг. Все будет оцениваться по последствиям", - сказал Дендиас, заявление которого распространил греческий МИД.

Министр выразил недовольство тем, что в документе не отражена позиция ЕС по меморандумам Турции и ПНС Ливии. В декабре саммит ЕС по инициативе Греции одобрил заявление, где отмечается, что меморандум Турции и Ливии о делимитации морских зон в Средиземном море нарушает суверенные права третьих государств и не может иметь для них правовых последствий.

"Я выразил беспокойство греческой стороны не только потому, что ее не пригласили на этот процесс, но и прежде всего потому, что в "Итоговые заключения" не были включены данные, которые являются решением саммита - единогласным решением саммита ЕС в декабре. Решением, которое обязательно для нас всех. И, конечно, когда в Берлине присутствовало руководство всех европейских институтов. Высокий представитель (ЕС) господин (Жозеп) Боррель заверил меня, что позиция Европейского союза остается неизменной, что меморандумы незаконны и что эти меморандумы не имеют содержания", - заявил глава МИД.

По его словам, Греция ожидает продолжения берлинского процесса и ожидает включения ее требований на следующих его этапах.

Президент Турции Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролирующий лишь часть территории страны, в конце ноября подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Турция опубликовала карту морских зон "с учетом турецко-ливийского меморандума". Турция не признает право на шельф за греческими островами.