В РЕК благодарны нееврейским организациям за память о Холокосте

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Участие нееврейских организаций в памятных мероприятиях о Холокосте напоминает миру, что это событие - трагедия не только еврейского народа, заявил президент РЕК Юрий Каннер в понедельник на открытии уличной выставки "Холокост: уничтожение, освобождение, спасение" в Москве.

Выставка "Холокост: уничтожение, освобождение, спасение" посвящена жителям гетто, жертвам концлагерей, роли Красной армии в спасении евреев Европы, истории российских обладателей звания Праведников народов мира. Выставка под открытым небом у здания Историко-архивного института РГГУ (Никольская улица, дом 15) будет работать до 31 января 2020 года. На стендах можно увидеть письма, дневники и воспоминания освободителей и спасенных ими узников концлагерей.

"Я особенно хочу поблагодарить нееврейские организации. Благодаря вам мы вместе объясняем всем, что Холокост – это не только история евреев, это история всего мира. Да, это трагедия евреев, но это и трагедия других народов, истории героические, спасения. Все мы делаем это для того, чтобы будущее было светлым, чтобы трагедии остались в прошлом", - сказал журналистам Юрий Каннер.

По его словам, мир хорошо знает о европейском холокосте: сожжении трех миллионах евреев в концлагерях в Польше, "но человечество мало знает об уничтожении Евреев на территории СССР". "Например, первое гетто было освобождено в январе 1941 года в Калуге. В советское время холокост на территории СССР - это была запретная тема", - рассказал Каннер.

Ранее он отметил, что памяти о Второй мировой войне в России уделяется все больше внимания. "В отличие от других стран, (в России - ред.) "Неделя памяти" - это часть празднования 75-летия Победы в ВОВ, совместная программа с Федеральным агентством по делам национальностей. Раньше в России это отмечали на уровне инициатив еврейских общин", - сказал РИА Новости Юрий Каннер.

Среди других событий недели памяти - научно-практическая конференция "Холокост: память и предупреждение", которая состоится в РГГУ 18-20 января. В Третьяковской галерее 21-26 января пройдет цикл кинопоказов "Хроники Катастрофы". В екатеринбургском "Ельцин-центре" 30 января откроют выставку "Спасители" о российских праведниках народов мира.

Центральное мероприятие "Недели памяти" - мемориальный вечер "Хранитель памяти" - состоится 26 января в столичной "Геликон-опере". В ходе него вручат одноименную премию Российского еврейского конгресса. Ее присуждают людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о холокосте, отмечают в РЕК.