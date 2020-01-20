Дамбу в Петербурге частично закроют из-за угрозы подъема уровня воды

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Комплекс защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге частично закрывают в связи с возможным подъемом уровня воды в дельте Невы, сообщает пресс-служба Дирекции КЗС.
Решение о частичном закрытии КЗС принято в связи с ухудшением погодных условий и угрозой повышения уровня воды в дельте реки Невы. По прогнозам синоптиков, в понедельник ожидается усиление ветра до 17 метров секунду.
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"По предварительному плану, согласованному с ЦУКС ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, затворы шести водопропускных сооружений и судопропускного сооружения С-2 будут переведены в положение "закрыто" в 16.30 20 января 2020 года. Судопропускное сооружение С-1 перекрываться не будет", - говорится в сообщении.
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