Дамбу в Петербурге частично закроют из-за угрозы подъема уровня воды

Решение о частичном закрытии КЗС принято в связи с ухудшением погодных условий и угрозой повышения уровня воды в дельте реки Невы. По прогнозам синоптиков, в понедельник ожидается усиление ветра до 17 метров секунду.

"По предварительному плану, согласованному с ЦУКС ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, затворы шести водопропускных сооружений и судопропускного сооружения С-2 будут переведены в положение "закрыто" в 16.30 20 января 2020 года. Судопропускное сооружение С-1 перекрываться не будет", - говорится в сообщении.