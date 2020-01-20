Поправка в Конституцию определяет порядок назначения глав КС и ВС

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект поправки в Конституцию о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти.

"Председатель Конституционного суда РФ, заместитель председателя Конституционного суда РФ и судьи Конституционного суда РФ, председатель Верховного суда РФ, заместители председателя Верховного суда РФ и судьи Верховного суда РФ назначаются Советом Федерации по представлению президента Российской Федерации", - говорится в проекте.

Кроме того, председатели, заместители председателей и судьи других федеральных судов назначаются президентом в порядке, установленном федеральным конституционным законом.