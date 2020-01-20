Поправка в Конституцию определяет порядок назначения глав КС и ВС

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Главы Конституционного суда, Верховного суда, их заместители и судьи этих судов будут назначаться Советом Федерации по представлению президента, говорится в проекте поправки к Конституции РФ.
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект поправки в Конституцию о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти.
"Председатель Конституционного суда РФ, заместитель председателя Конституционного суда РФ и судьи Конституционного суда РФ, председатель Верховного суда РФ, заместители председателя Верховного суда РФ и судьи Верховного суда РФ назначаются Советом Федерации по представлению президента Российской Федерации", - говорится в проекте.
Кроме того, председатели, заместители председателей и судьи других федеральных судов назначаются президентом в порядке, установленном федеральным конституционным законом.