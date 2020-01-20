Поправка к Конституции определяет порядок представления министров

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ будет представлять в Госдуму на утверждение кандидатуры своих заместителей и министров, за исключением тех, которые назначаются после консультаций с Советом Федерации, говорится в законопроекте, опубликованном в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект поправки в Конституцию о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти.
"В части 1 статьи 103 ... дополнить пунктом "а1" следующего содержания: утверждение по представлению председателя правительства Российской Федерации кандидатур заместителей председателя правительства Российской Федерации и федеральных министров, за исключением федеральных министров, указанных в пункте "д1" статьи 83 Конституции Российской Федерации", - говорится в законопроекте.
Согласно внесенному тексту поправок, президент сможет назначать после консультаций с Совфедом и освобождать от должности министров, "ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности".