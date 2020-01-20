Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-20T18:32+0300
https://ria.ru/20200120/1563643546.html
Поправка к Конституции определяет порядок представления министров
https://cdn25.img.ria.ru/images/156355/88/1563558898_54:0:1446:783_1036x0_80_0_0_e438aefd7b4b312c0e1351aaf9247230.jpg
РИА Новости

Поправка к Конституции определяет порядок представления министров

17:23 20.01.2020 (обновлено: 18:32 20.01.2020)
292
© РИА Новости / Александр КондратюкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Александр Кондратюк
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ будет представлять в Госдуму на утверждение кандидатуры своих заместителей и министров, за исключением тех, которые назначаются после консультаций с Советом Федерации, говорится в законопроекте, опубликованном в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект поправки в Конституцию о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти.
Конституция Российской Федерации
Вчера, 17:16
В Конституции могут изменить порядок назначения премьер-министра
"В части 1 статьи 103 ... дополнить пунктом "а1" следующего содержания: утверждение по представлению председателя правительства Российской Федерации кандидатур заместителей председателя правительства Российской Федерации и федеральных министров, за исключением федеральных министров, указанных в пункте "д1" статьи 83 Конституции Российской Федерации", - говорится в законопроекте.
Согласно внесенному тексту поправок, президент сможет назначать после консультаций с Совфедом и освобождать от должности министров, "ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности".
Вячеслав Володин
Вчера, 17:35
Вносить поправки в Конституцию "бегом" никто не будет, заявил Володин
1201005
Обсудить 0
Совет Федерации РФГосдума РФПравительство РФРоссияПолитика
Рекомендуем
Конституция Российской Федерации
В Конституции могут изменить порядок назначения премьер-министра
Конституция РФ
Поправка к Конституции определяет требования к кандидату в премьеры
Зал судебных заседаний
Поправка в Конституцию определяет требования к кандидатам в судьи
Верховный суд
Поправка в Конституцию определяет порядок назначения глав КС и ВС
Вячеслав Володин
Володин оценил предложения Путина по поправке к Конституции
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Госдума пересмотрит график правчасов министров
Конституция Российской Федерации
Поправка к Конституции определяет порядок формирования Госсовета
Конституция Российской Федерации
Президент по поправке сможет отправлять в отставку только премьера
Вячеслав Володин
Володин призвал не затягивать внесение поправок в Конституцию
Конституционный суд РФ. Архивное фото
Число судей в составе Конституционного Суда сократится с 19 до 11
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Поправки к Конституции определяют порядок назначения генпрокурора
Конституция Российской Федерации
Проект о поправках к Конституции предполагает расширение полномочий КС
Павел Крашенинников перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Крашенинников раскрыл функции Госсовета
Конституция Российской Федерации
Поправки к Конституции определяют требования к кандидату в президенты
Первый заместитель председателя правительства РФ министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
В Конституции могут изменить требования к депутатам Госдумы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42Волочкова анонсировала свою свадьбу
02:33Уолш из "Ходячих мертвецов" сыграет тренера сестер Уильямс в байопике
02:30На северо-востоке Москвы загорелось четырехэтажное здание
02:18В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
02:07Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
02:00"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"
01:51Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке
01:49Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
01:38Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии
01:21Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году
01:15В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
01:07Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
01:05Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
01:04В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
01:02В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
01:01Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
00:59Число жертв непогоды в Испании увеличилось до четырех человек
00:57Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике
00:48Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*"
00:43Комедия "Холоп" собрала более миллиона долларов в зарубежном прокате
Лента новостейМолния