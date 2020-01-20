Киев ждет комментария по размещению "тризуба" в пособии по экстремизму

КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины заявило, что ждет официального комментария от правоохранителей Великобритании и министерства иностранных дел и по делам Содружества наций относительно размещения малого герба Украины (трезубца) в пособии по борьбе с экстремизмом.
Ранее представитель Национального антитеррористического управления Великобритании (NCTPN) в беседе с РИА Новости отказался комментировать заявление посольства Украины, потребовавшего от NCTPN удалить изображение украинского трезубца из пособия по борьбе с экстремизмом, однако указал на тот факт, что в пособии приводятся символы, никак не связанные с терроризмом.
"Государственный герб Украины берет свое начало из Киевской Руси и является одним из символов единства украинцев. Он широко используется государственными органами власти и общественностью", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.
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В заявлении указывается, что любое связывание государственного герба Украины с экстремизмом "оскорбляет чувства миллионов людей на Украине и за ее пределами".
"Сейчас мы ожидаем официальный комментарий британского Форин-офиса и полиции. Исходим из того, что он будет обнародован в ближайшее время. В случае подтверждения упомянутого факта требуем исключить украинскую государственную символику из пособия", - добавили в министерстве.
Украинская дипмиссия ранее заявила в Twitter, что "помещение тризуба, конституционного национального символа и герба Украины в пособие по борьбе с экстремизмом, изданное антитеррористическим управлением для британских учителей и медперсонала, более чем возмутительно", а любые объяснения по этому поводу считает "неприемлемыми". Посольство потребовало "убрать тризуб из пособия и принести официальные извинения".
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