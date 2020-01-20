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Проект о поправках к Конституции предполагает расширение полномочий КС
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РИА Новости

Проект о поправках к Конституции предполагает расширение полномочий КС

17:06 20.01.2020 (обновлено: 18:02 20.01.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
Конституция Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Президент России получит право до подписания федерального закона, ранее отклоненного им, но вновь принятого парламентом, обратиться в Конституционный суд РФ для проверки на соответствие этого проекта основному закону, следует из президентского проекта поправки в Конституцию.
Законопроект с предлагаемыми изменениями был в понедельник внесен президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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В частности, предлагается изложить в новой редакции часть 3 статьи 107, эта статья регламентирует порядок и сроки подписания президентом и обнародования федеральных законов.
В нынешней редакции третьей части этой статьи указано, что если президент в течение 14 дней с момента поступления закона отклонит его, то Госдума и Совет Федерации в установленном порядке вновь рассматривают такой закон. И если при повторном рассмотрении его в той же редакции одобрят большинством не менее двух третей голосов от общего числа членов СФ и депутатов Госдумы, он подлежит подписанию президентом в течение семи дней и обнародованию.
Согласно проекту поправок, эту норму предлагается дополнить положением следующего содержания: "если президент Российской Федерации в течение указанного срока обратится в Конституционный суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности федерального закона, срок для подписания такого закона приостанавливается на время рассмотрения запроса Конституционным судом Российской Федерации".
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"Если Конституционный суд Российской Федерации подтвердит конституционность федерального закона, президент Российской Федерации подписывает его в трехдневный срок с момента вынесения Конституционным судом Российской Федерации соответствующего решения. Если Конституционный суд Российской Федерации не подтвердит конституционности федерального закона, президент Российской Федерации возвращает его в Государственную думу без подписания", - указано в проекте поправки.
Также президентский законопроект предусматривает дополнения к части 5 статьи 125, согласно которым Конституционный суд РФ "по запросу президента Российской Федерации проверяет конституционность законов, принятых в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 107 и частью 2 статьи 108 Конституции Российской Федерации, до их подписания президентом Российской Федерации".
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Конституционный судСовет Федерации РФГосдума РФВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Быстро однако по конституции вопросы решаются, еще бы так же быстро строились больницы и школы! И представителей себе взял самых отморозков из чиновников! Опять из людей клоунов делают, а из страны зоопарк!
20 января, 20:08
adrianoseven
700102
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