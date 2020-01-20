Проект о поправках к Конституции предполагает расширение полномочий КС

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Президент России получит право до подписания федерального закона, ранее отклоненного им, но вновь принятого парламентом, обратиться в Президент России получит право до подписания федерального закона, ранее отклоненного им, но вновь принятого парламентом, обратиться в Конституционный суд РФ для проверки на соответствие этого проекта основному закону, следует из президентского проекта поправки в Конституцию.

Законопроект с предлагаемыми изменениями был в понедельник внесен президентом РФ Владимиром Путиным Госдуму . Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В частности, предлагается изложить в новой редакции часть 3 статьи 107, эта статья регламентирует порядок и сроки подписания президентом и обнародования федеральных законов.

В нынешней редакции третьей части этой статьи указано, что если президент в течение 14 дней с момента поступления закона отклонит его, то Госдума и Совет Федерации в установленном порядке вновь рассматривают такой закон. И если при повторном рассмотрении его в той же редакции одобрят большинством не менее двух третей голосов от общего числа членов СФ и депутатов Госдумы, он подлежит подписанию президентом в течение семи дней и обнародованию.

Согласно проекту поправок, эту норму предлагается дополнить положением следующего содержания: "если президент Российской Федерации в течение указанного срока обратится в Конституционный суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности федерального закона, срок для подписания такого закона приостанавливается на время рассмотрения запроса Конституционным судом Российской Федерации".

"Если Конституционный суд Российской Федерации подтвердит конституционность федерального закона, президент Российской Федерации подписывает его в трехдневный срок с момента вынесения Конституционным судом Российской Федерации соответствующего решения. Если Конституционный суд Российской Федерации не подтвердит конституционности федерального закона, президент Российской Федерации возвращает его в Государственную думу без подписания", - указано в проекте поправки.