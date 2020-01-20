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Поправки к Конституции определяют порядок назначения генпрокурора
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РИА Новости

Поправки к Конституции определяют порядок назначения генпрокурора

17:01 20.01.2020 (обновлено: 19:51 20.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ и его заместители будут назначаться на должность и освобождаться Советом Федерации по представлению президента, говорится в законопроекте, опубликованном в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект поправки в Конституцию о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти.
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"Статью 129 изложить в следующей редакции ... Генеральный прокурор Российской Федерации, заместители Генерального прокурора Российской Федерации назначаются на должность и освобождаются от должности Советом Федерации по представлению президента Российской Федерации", - говорится в законопроекте.
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Конституция РФСовет Федерации РФГосдума РФГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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