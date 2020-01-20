Поправки к Конституции определяют порядок назначения генпрокурора

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ и его заместители будут назначаться на должность и освобождаться Советом Федерации по представлению президента, говорится в законопроекте, опубликованном в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект поправки в Конституцию о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти.
"Статью 129 изложить в следующей редакции ... Генеральный прокурор Российской Федерации, заместители Генерального прокурора Российской Федерации назначаются на должность и освобождаются от должности Советом Федерации по представлению президента Российской Федерации", - говорится в законопроекте.